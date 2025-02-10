2025.02.10 14:45

В парламенте – предложение ввести запрет на одноразовые электронные сигареты

 
ELTA
Ядвига Белявская
ru.DELFI.lt
Elektroninė cigaretė
Elektroninė cigaretė
ФОТО: DELFI / Karolina Gudžiūnienė

Группа депутатов, представляющая фракции „Зари Немана“ и социал-демократов, предлагает ввести запрет на продажу пользующихся популярностью среди молодежи одноразовых электронных сигарет.

Если парламент одобрит это предложение, то с 1 ноября 2025 года в Литве „будет запрещена продажа одноразовых электронных сигарет“.

Соответствующие поправки к закону о Контроле над табачными изделиями и связанными с ними изделиями инициировала депутат „Зари Немана“ Лина Шуките-Корсаке. Цель поправок - ограничение доступности этих сигарет среди молодежи.

По словам депутата, исследование, проведенное в 2023 г. в Евросоюзе показало, что большая часть потребителей электронных сигарет выбирает варианты с возможностью зарядки, а одноразовые курят молодые люди 15-24 лет.

„Эти сигареты пользуются популярностью, поскольку дешевы. (...) Некоторые из таких сигарет рассчитаны на 9000 затяжек, это как 300 обычных сигарет“, – сказала Шуките-Корсаке.

Она обратила внимание на то, что европейские организации по борьбе с курением называют такие одноразовые сигареты с литиевыми элементами „экологической катастрофой“, поскольку они приравниваются 300 обычным сигаретам, их выбрасывают обычно через 5 дней, а заряжающиеся варианты служат 6-7 месяцев.

В соответствии с данными исследования 2024 года, в Литве школьники в первый раз пробуют курить электронные сигареты в среднем в 12,9 лет, а с 13,5 лет используют их ежедневно.

По данным исследования, есть подростки, которые начали курить электронки с 9 лет и даже раньше. Выяснилось, что в Литве электронные сигареты 55,6% подростков могут купить без особых проблем. Исследование показало, что девушки используют такие сигареты чаще, чем парни.

Согласно новейшим данным ВОЗ, представленным в июне 2024 года, сейчас в Литве в группе 15-летних электронки курят 36% девушек и 34% мальчиков, это самый высоки показатель в 44 странах, которые представлены в исследовании.

По данным Евробарометра, в Литве электронные сигареты курят 8% жителей.

„Мы вторые по ЕС. На первом месте – Эстония, где электронки курят 9% жителей, на третьем месте – Франция (7%)“,– сообщают авторы поправок.

С начала этого года одноразовые электронные сигареты были запрещены в Бельгии. Такой же запрет планирует ввести Франция.

Сейчас в Литве запрещено продавать электронные сигареты с разными запахами и вкусами.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии