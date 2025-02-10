В парламенте – предложение ввести запрет на одноразовые электронные сигареты

„Эти сигареты пользуются популярностью, поскольку дешевы. (...) Некоторые из таких сигарет рассчитаны на 9000 затяжек, это как 300 обычных сигарет“, – сказала Шуките-Корсаке.

По словам депутата, исследование, проведенное в 2023 г. в Евросоюзе показало, что большая часть потребителей электронных сигарет выбирает варианты с возможностью зарядки, а одноразовые курят молодые люди 15-24 лет.

Соответствующие поправки к закону о Контроле над табачными изделиями и связанными с ними изделиями инициировала депутат „Зари Немана“ Лина Шуките-Корсаке. Цель поправок - ограничение доступности этих сигарет среди молодежи.

Если парламент одобрит это предложение, то с 1 ноября 2025 года в Литве „будет запрещена продажа одноразовых электронных сигарет“.

Она обратила внимание на то, что европейские организации по борьбе с курением называют такие одноразовые сигареты с литиевыми элементами „экологической катастрофой“, поскольку они приравниваются 300 обычным сигаретам, их выбрасывают обычно через 5 дней, а заряжающиеся варианты служат 6-7 месяцев.

В соответствии с данными исследования 2024 года, в Литве школьники в первый раз пробуют курить электронные сигареты в среднем в 12,9 лет, а с 13,5 лет используют их ежедневно.