В парламенте – предложение ввести запрет на одноразовые электронные сигареты

Если парламент одобрит это предложение, то с 1 ноября 2025 года в Литве „будет запрещена продажа одноразовых электронных сигарет“.
Соответствующие поправки к закону о Контроле над табачными изделиями и связанными с ними изделиями инициировала депутат „Зари Немана“ Лина Шуките-Корсаке. Цель поправок - ограничение доступности этих сигарет среди молодежи.
По словам депутата, исследование, проведенное в 2023 г. в Евросоюзе показало, что большая часть потребителей электронных сигарет выбирает варианты с возможностью зарядки, а одноразовые курят молодые люди 15-24 лет.
„Эти сигареты пользуются популярностью, поскольку дешевы. (...) Некоторые из таких сигарет рассчитаны на 9000 затяжек, это как 300 обычных сигарет“, – сказала Шуките-Корсаке.
Она обратила внимание на то, что европейские организации по борьбе с курением называют такие одноразовые сигареты с литиевыми элементами „экологической катастрофой“, поскольку они приравниваются 300 обычным сигаретам, их выбрасывают обычно через 5 дней, а заряжающиеся варианты служат 6-7 месяцев.
В соответствии с данными исследования 2024 года, в Литве школьники в первый раз пробуют курить электронные сигареты в среднем в 12,9 лет, а с 13,5 лет используют их ежедневно.
По данным исследования, есть подростки, которые начали курить электронки с 9 лет и даже раньше. Выяснилось, что в Литве электронные сигареты 55,6% подростков могут купить без особых проблем. Исследование показало, что девушки используют такие сигареты чаще, чем парни.
Согласно новейшим данным ВОЗ, представленным в июне 2024 года, сейчас в Литве в группе 15-летних электронки курят 36% девушек и 34% мальчиков, это самый высоки показатель в 44 странах, которые представлены в исследовании.
По данным Евробарометра, в Литве электронные сигареты курят 8% жителей.
„Мы вторые по ЕС. На первом месте – Эстония, где электронки курят 9% жителей, на третьем месте – Франция (7%)“,– сообщают авторы поправок.
С начала этого года одноразовые электронные сигареты были запрещены в Бельгии. Такой же запрет планирует ввести Франция.
Сейчас в Литве запрещено продавать электронные сигареты с разными запахами и вкусами.