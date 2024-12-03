2024.12.03 14:41

В парламенте Литвы – предложение ввести мониторинг цен

 
ru.DELFI.lt
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ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

3 декабря в парламенте Литвы в первом чтении одобрили проект поправок к закону о защите прав потребителей, предложенный демократическим союзом „Во имя Литвы“, цель которого - введение систематического наблюдения и анализа цен на товары и услуги первой необходимости, чтобы защитить потребителей от нечестной ценовой политики и спекуляций.

Инициатор проекта депутат Екатерина Рояка сказала, что подготовить такой проект заставила чувствительность литовских цен к воздействию извне и отрицательное влияние резкого повышения цен на малоимущих жителей.

„У нас уже дважды наблюдались резкие скачки инфляции, мы должны сделать выводы и заняться превенцией, чтобы не повторялось то, что бывает в последнее время во время роста цен на продукты, горючее, коммунальные расходы и услуги“, – сказала депутат.

Jekaterina Rojaka

Согласно статистике, с начала войны в Украине цены на 57 популярных услуг и товаров из 100 выросли на 30%, а снижение цен наблюдалось лишь в 6 случаях. Такой скачок цен больше всего сказывается на малоимущих жителях, многодетных семьях, пенсионерах и одиноких родителях. В Литве третий год растет число жителей, сталкивающихся с экономическими проблемами.

„Сейчас анализом цен занимаются Минсельхоз и Агентство данных, однако они фиксируют только конечные цены. Нет учреждения, которое регулярно следило бы и анализировало цены.

Я убеждена, что это помогло бы потребителю понять, из чего состоит конечная стоимость продукта, а бизнес начал бы прозрачно устанавливать цены, тогда удалось бы избежать искусственного раздувания цен“, – сказала Рояка.

По ее словам, такое регулирование улучшит защиту прав потребителей и поможет заранее идентифицировать угрозы, предусмотреть скачки цен и принять меры для снижения риска. Наблюдением и анализом мог бы заниматься Государственный центр стратегического анализа manymu (STRATA).

Проект передан на обсуждение в комитеты по праву и правопорядку и экономике. Его обсуждение продолжится на весенней сессии.

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