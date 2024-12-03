В парламенте Литвы – предложение ввести мониторинг цен

Инициатор проекта депутат Екатерина Рояка сказала, что подготовить такой проект заставила чувствительность литовских цен к воздействию извне и отрицательное влияние резкого повышения цен на малоимущих жителей.

„У нас уже дважды наблюдались резкие скачки инфляции, мы должны сделать выводы и заняться превенцией, чтобы не повторялось то, что бывает в последнее время во время роста цен на продукты, горючее, коммунальные расходы и услуги“, – сказала депутат.