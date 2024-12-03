В парламенте Литвы – предложение ввести мониторинг цен

Инициатор проекта депутат Екатерина Рояка сказала, что подготовить такой проект заставила чувствительность литовских цен к воздействию извне и отрицательное влияние резкого повышения цен на малоимущих жителей.
„У нас уже дважды наблюдались резкие скачки инфляции, мы должны сделать выводы и заняться превенцией, чтобы не повторялось то, что бывает в последнее время во время роста цен на продукты, горючее, коммунальные расходы и услуги“, – сказала депутат.
Согласно статистике, с начала войны в Украине цены на 57 популярных услуг и товаров из 100 выросли на 30%, а снижение цен наблюдалось лишь в 6 случаях. Такой скачок цен больше всего сказывается на малоимущих жителях, многодетных семьях, пенсионерах и одиноких родителях. В Литве третий год растет число жителей, сталкивающихся с экономическими проблемами.
„Сейчас анализом цен занимаются Минсельхоз и Агентство данных, однако они фиксируют только конечные цены. Нет учреждения, которое регулярно следило бы и анализировало цены.
Я убеждена, что это помогло бы потребителю понять, из чего состоит конечная стоимость продукта, а бизнес начал бы прозрачно устанавливать цены, тогда удалось бы избежать искусственного раздувания цен“, – сказала Рояка.
По ее словам, такое регулирование улучшит защиту прав потребителей и поможет заранее идентифицировать угрозы, предусмотреть скачки цен и принять меры для снижения риска. Наблюдением и анализом мог бы заниматься Государственный центр стратегического анализа manymu (STRATA).
Проект передан на обсуждение в комитеты по праву и правопорядку и экономике. Его обсуждение продолжится на весенней сессии.