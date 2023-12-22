В Паневежисе открылся новый магазин сети Iki

 
ru.DELFI.lt
Parduotuvė IKI
Parduotuvė IKI
ФОТО: DELFI
Сеть Iki 22 декабря открыла в Паневежисе, на ул. Вильняус, 60, новый магазин.

Магазин площадью 1000 кв. м предлагает покупателям до 12 000 разных товаров.

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