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В Паневежисе открылся новый магазин сети Iki
ru.DELFI.lt
Parduotuvė IKI
ФОТО:
DELFI
Сеть Iki 22 декабря открыла в Паневежисе, на ул. Вильняус, 60, новый магазин.
Магазин площадью 1000 кв. м предлагает покупателям до 12 000 разных товаров.
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Темы
Литва
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