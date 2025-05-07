2025.05.07 15:50

В Паневежисе открылся автоцентр на 70 рабочих мест

 
Elta
ru.DELFI.lt
Panevėžyje atidarytas automobilių centras „Longo Group“
Panevėžyje atidarytas automobilių centras „Longo Group“
ФОТО: Gediminas Kartanas | Panevėžio miesto savivaldybė

В среду в Паневежисе открылся автоцентр международной компании Longo Group стоимостью более 2 млн евро. В новом центре насчитывается более 70 новых рабочих мест.

По словам вице-мэра Паневежского муниципалитета, город все больше привлекает предприятия, разрабатывающие инновационные решения.

„Мы рады, что наш город выбрала компания, которая внедряет новые технологии и создает рабочие места. Это значительный стимул для местной экономики“, — заявила в своем заявлении вице-мэр Паневежиса Жибуте Гайвенене.

По данным муниципалитета, центр, созданный в промышленной зоне города, ежегодно будет обслуживать до 12 тыс. подержанных автомобилей, которые пойдут на рынки стран Балтии и Польши.

Здесь будут предоставляться услуги механического ремонта, мойки, химчистки, кузовного и салонного ремонта, покраски и полировки.

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