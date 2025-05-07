В Паневежисе открылся автоцентр на 70 рабочих мест

По словам вице-мэра Паневежского муниципалитета, город все больше привлекает предприятия, разрабатывающие инновационные решения.

„Мы рады, что наш город выбрала компания, которая внедряет новые технологии и создает рабочие места. Это значительный стимул для местной экономики“, — заявила в своем заявлении вице-мэр Паневежиса Жибуте Гайвенене.

По данным муниципалитета, центр, созданный в промышленной зоне города, ежегодно будет обслуживать до 12 тыс. подержанных автомобилей, которые пойдут на рынки стран Балтии и Польши.