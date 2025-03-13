В Палангском аэропорту за 750 000 евро модернизирован пассажирский терминал

Также возле терминала установлен новый стеклянный навес, который создаст барьер для потоков холодного воздуха, поступающего в терминал, и тем самым снизит теплопотери здания. Стоимость проекта, который завершится в марте, составляет 109 тыс. евро.

Как указывают Литовские аэропорты, в прошлом году пассажиропоток в Палангском аэропорту достиг 378 тыс. человек и был почти на четверть больше, чем в 2023 году. Всего в прошлом году в Паланге было обслужено более 4,3 тыс. рейсов – на 15 проц. больше, чем за аналогичный период прошлого года.