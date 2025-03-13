В Палангском аэропорту за 750 000 евро модернизирован пассажирский терминал

Руководитель Департамента инфраструктуры Литовских аэропортов Арнас Думанас называет модернизацию систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха терминала наиболее важным проектом.
В аэропорту также проведен ремонт трубопроводов, а комфорт внутри здания будет обеспечиваться новым вентиляционным и охлаждающим оборудованием и передовыми решениями в области автоматизации.
По словам А. Думанаса, работы по настройке системы планируется завершить в середине апреля. Стоимость проекта – 515 тыс. евро.
В настоящее время завершается монтаж специальных фасадных жалюзи, которые будут регулироваться автоматически. Их программа управления будет установлена в общей системе управления зданием и поможет регулировать отопление и освещение в здании. Стоимость инвестиций в данные изменения составляет 124 тыс. евро.
Также возле терминала установлен новый стеклянный навес, который создаст барьер для потоков холодного воздуха, поступающего в терминал, и тем самым снизит теплопотери здания. Стоимость проекта, который завершится в марте, составляет 109 тыс. евро.
Как указывают Литовские аэропорты, в прошлом году пассажиропоток в Палангском аэропорту достиг 378 тыс. человек и был почти на четверть больше, чем в 2023 году. Всего в прошлом году в Паланге было обслужено более 4,3 тыс. рейсов – на 15 проц. больше, чем за аналогичный период прошлого года.