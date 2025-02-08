В Паланге проходит Праздник корюшки: сбудутся ли обещания, что в воскресенье рыбка будет дешевле?

На ярмарке продают различные травяные чаи. Цена немаленькая – пачка стоит около 7 евро, торговка рассказала, что процесс сбора и сушки трав нелегкое дело.

Рядом продают игрушки ручной работы, игры, браслеты. Торговцы рассказали, что все это сделано руками близких людей мужчин, воюющих за Украину, а собранные средства передадут на самое необходимое оборудование. Торговцы сказали, что дело не в цене, некоторые люди им просто жертвуют деньги, другие берут вещи за такие пожертвования.

„Все продаем на несколько евро дешевле, это сезонный товар. Самый дорогой товар стоит 90 евро – это теплые шапки из шерсти альпаки, самый дешевый – 3 евро, это цена стелек. Товары изготовлены в Румшишкес“, – рассказала торговка изделиями из шерсти.

Праздник длится три дня - с пятницы по воскресенье. В городе проходит ярмарка.

„Эти травы сушат без сушилок, натурально, их не измельчают. Чтобы собрать их , я прохожу по много километров“, – сказала женщина и сказала, что сама готовит смеси трав, все чаи ценные.

На рынке продают чашки, расписанные вручную, изделия из валяной шерсти, подсвечники, мангалы ручной работы.

Кузнец продает не только мангалы, но и садовые фонари (по 200-800 евро), другие украшения.

Цены на корюшку тоже разные. Одни продают жареную рыбу по 8 евро (10 шт) за порцию с соусом и хлебом. Другие просят 9 евро (в порции 6-7 штук). Жареная и упакованная корюшка стоит 20 евро за кг, ведерко маринованной корюшки – 7 евро.