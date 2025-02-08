В Паланге проходит Праздник корюшки: сбудутся ли обещания, что в воскресенье рыбка будет дешевле?

Праздник длится три дня - с пятницы по воскресенье. В городе проходит ярмарка.
„Все продаем на несколько евро дешевле, это сезонный товар. Самый дорогой товар стоит 90 евро – это теплые шапки из шерсти альпаки, самый дешевый – 3 евро, это цена стелек. Товары изготовлены в Румшишкес“, – рассказала торговка изделиями из шерсти.
Рядом продают игрушки ручной работы, игры, браслеты. Торговцы рассказали, что все это сделано руками близких людей мужчин, воюющих за Украину, а собранные средства передадут на самое необходимое оборудование. Торговцы сказали, что дело не в цене, некоторые люди им просто жертвуют деньги, другие берут вещи за такие пожертвования.
На ярмарке продают различные травяные чаи. Цена немаленькая – пачка стоит около 7 евро, торговка рассказала, что процесс сбора и сушки трав нелегкое дело.
„Эти травы сушат без сушилок, натурально, их не измельчают. Чтобы собрать их , я прохожу по много километров“, – сказала женщина и сказала, что сама готовит смеси трав, все чаи ценные.
На рынке продают чашки, расписанные вручную, изделия из валяной шерсти, подсвечники, мангалы ручной работы.
Кузнец продает не только мангалы, но и садовые фонари (по 200-800 евро), другие украшения.
Цены на корюшку тоже разные. Одни продают жареную рыбу по 8 евро (10 шт) за порцию с соусом и хлебом. Другие просят 9 евро (в порции 6-7 штук). Жареная и упакованная корюшка стоит 20 евро за кг, ведерко маринованной корюшки – 7 евро.
„Если люди платят за шаурму 10 евро, то такая цена за свежую корюшку небольшая“, – говорят палангцы.
Большинство гостей курорта сказало, что цены их не пугают, а один торговец обещал в воскресенье продавать жареную корюшку дешевле – по 50 центов за штуку.
Латвийцы, приезжающие на праздник, поштучно корюшку не продают, однако за порцию из 10 рыб с гарниром просят 10 евро.
В некоторых местах к корюшке дают и картошку - блюдо стоит 8 евро.
На ярмарке можно отведать и уху из корюшки. Порция стоит 5 евро. Есть здесь и солдатская каша с корюшкой или шкварками – 7 евро за порцию.
Свежую рыбу продают по 8-13 евро за кг, копченую по 17-23 евро.
На празднике продают и другую рыбу. 4 евро стоит икра трески, лещ стоит – 20-24 евро за шт, скумбрия холодного копчения – 7 евро за кг, килограмм селедки горячего копчения стоит 4 евро.
Есть на празднике и сладости: грибочки по 1 евро за шт, пончики (от 4 до 10 шт).
Вафли продают по 4 евро.
На празднике ждут разные развлечения – состязания, выступление народных коллективов, танцы, мастер-классы.