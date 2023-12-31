В отделе хлебобулочных изделий магазина женщина сняла на видео насекомое

 
ru.DELFI.lt

В отделе хлебобулочных изделий магазина Lidl жительница Шяуляй сняла на видео малоприятного визитера. На видео видно, как по полкам с булочками бегает насекомое. Представители компании принесли извинения и сказали, что предприняли необходимые меры - провели проверку, чистку и вызвали дезинсекторов.

26 декабря в магазине на ул. Тильжес, в Шяуляй, читательница Delfi сняла на видео насекомое в хлебобулочном отделе.

Женщина рассказала, что работникам магазина об увиденном не сообщала, но передала видео через сайт компании.

Delfi связался с представителем Lidl Lietuva Антанасом Бубнялисом, он заверил, что чистота и безопасность продуктов в их компании - самый приоритетный вопрос, а отделы хлебобулочных изделий всегда приводят в порядок и чистят.

"После того как мы получили информацию о том, что в этом магазине Lidl был снят на видео жук, была проведена дополнительная проверка. Никаких вредителей и следов их пребывания не зафиксировали", – сказал Бубнялис.

По его словам, была проведена дополнительная уборка в отделе, вызывали дезинфекторов.

"Мы сожалеем в связи с неприятным опытом посещения нашего магазина. В будущем просим клиентов о подобном уведомлять работников магазинов или команду обслуживания по интернету или по телефону", – сказал Бубнялис.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии