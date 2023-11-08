В октябре закупочная цена на молоко в Литве выросла на 10%

По данным ОМР, средняя закупочная цена на молоко в Литве в октябре росла второй месяц подряд и достигла почти 39 центов за килограмм – на 10% больше, чем в сентябре.

В сентябре цена на молоко выросла почти на 4%.

Закупочная цена на молоко в Литве стремительно приближается к средней по ЕС.

В ЕС цена на молоко в сентябре составила чуть более 43 центов за килограмм.

Вслед за ростом цен на сырье в Европе растут и цены на продукцию из молока, свидетельствуют данные консалтинговой компании молочной отрасли CLAL.

На Европейской бирже в конце октября по сравнению с концом августа оптовая цена на сливки выросла на 38%, сливочное масло – на 30%, сухое обезжиренное молоко – на 17%.

Эти цены являются самыми высокими с конца 2022 года.

Рост цен на молочные продукты в Европе связан с ростом спроса на них на экспортных рынках.

Страны ЕС за семь первых месяцев этого года экспортировали на 8% больше молочных продуктов, чем за тот же период прошлого года.