В октябре в Литве произошло три несчастных случая на производстве со смертельным исходом

„Было замечено, что в этом году значительно возросло количество смертельных и тяжелых несчастных случаев на производстве, вызванных небезопасными действиями самих работников или их коллег. Работники гибнут потому, что они сами или их коллеги ведут себя исключительно неосторожно или сознательно идут на риск, поэтому хочется в очередной раз призвать работников на рабочих местах следовать своему опыту и главному правилу – „остановись, подумай, действуй“, чтобы, при выполнении поставленных перед ними задач, их действия не поставили бы под угрозу главные ценности человеческого существования – жизнь и здоровье“, – цитируется С. Бальчюнас.