В одной из популярных сетей кофеен кофе подорожал на 40 центов

Все виды кофе здесь подорожали на 10%. На подорожание внимание обратила читательница портала, которая заметила, что ее любимый кофе подорожал на 0,40 евро.

"В прошлом году нам удалось сохранить стабильные цены на кофе, но 2024 г. мы встретили с повышением цен на 10%. Это последствие упразднения льготного НДС, роста зарплаты и подорожания сырья", – сказала Лина Каминскайте, представитель компании Reitan Convenience.

Конкурентная сеть Vero Cafe в ближайшее время повышать цены не планирует.

Напомним, что парламент временно ввел льготный НДС в сфере общепита в 2021 году. С 2024 года льготный НДС был отменен.