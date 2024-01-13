В одной из популярных сетей кофеен кофе подорожал на 40 центов

 
ru.DELFI.lt
Vienkartinis puodelis
Vienkartinis puodelis
ФОТО: Shutterstock

Новый год представители сферы общепита в Литве встретили повышением НДС. Это значит, что для компенсации упразднения льгот часть кафе и ресторанов повысила цены на свои услуги. Так поступила одна из самых известных сетей кофеен – Caffeine, пишет портал madeinvilnius.lt.

Все виды кофе здесь подорожали на 10%. На подорожание внимание обратила читательница портала, которая заметила, что ее любимый кофе подорожал на 0,40 евро.

"В прошлом году нам удалось сохранить стабильные цены на кофе, но 2024 г. мы встретили с повышением цен на 10%. Это последствие упразднения льготного НДС, роста зарплаты и подорожания сырья", – сказала Лина Каминскайте, представитель компании Reitan Convenience.

Конкурентная сеть Vero Cafe в ближайшее время повышать цены не планирует.

Напомним, что парламент временно ввел льготный НДС в сфере общепита в 2021 году. С 2024 года льготный НДС был отменен.

Представители сектора сказали, что цены в этой сфере увеличатся примерно на 22%, может увеличится число обанкротившихся компаний.

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