2024.08.20 09:48

В общественном транспорте на отдельных маршрутах начинается тестирование бесконтактной оплаты

 
ru.DELFI.lt
88 autobusas
88 autobusas
ФОТО: Mariuzz

21-23 августа систему бесконтактной оплаты протестируют в автобусах 1 и 88 маршрутов, сообщает портал madeinvilnius.

Компостеры автобусов этих маршрутов будут оснащены обновленным программным обеспечением, которое позволит приобрести билет с помощью бесконтактной банковской карты или смарт-устройства. Тестирование проводится с целью подготовки к внедрению системы на всем общественном транспорте столицы с сентября.

В ходе тестирования системы при бесконтактной покупке билета на 60 мин. они будут действительны в обычном режиме. При контроле пассажиров достаточно будет сообщить контролеру последние 4 цифры номера банковской карты. Подобная практика бесконтактной проверки билетов применяется и в зарубежных странах, например в городе Бирмингем в Англии. Если пассажир приобрел билет с помощью смарт-устройства, эти номера также будут указаны на карте.

Далее, во время проверки пассажиров, достаточно поднести платежную карту к контрольному устройству. С помощью специального оборудования контролер проверит, закреплен ли за вашей платежной картой билет на общественный транспорт.

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