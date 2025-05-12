В обновленном варианте налоговой реформы – изменение налога на недвижимость, отказ от четвертого тарифа подоходного налога

Проект налога на недвижимость
Минфин зарегистрировал поправки к проекту закона о налоге на недвижимость. Ранее министерство предлагало нулевой тариф на некоммерческую недвижимость стоимостью не больше 40 000 евро. Сейчас речь идет об устанавливаемом муниципалитетом необлагаемом налогами размере и тарифе в интервале 0,1–1%.
В соответствии с проектом, горсоветы до декабря устанавливают необлагаемые налогами размеры на основное жилье. Эта часть будет облагаться нулевым тарифом (от 20 000 до 80 000 евро). Если муниципалитет не установит порог, то будет действовать необлагаемый размер 40 000 евро.
Муниципалитет может и полностью освободить от уплаты налога за свой счет. Налоги платят в бюджет муниципалитета.
Итак предлагается следующий порядок налога на недвижимость:
если стоимость не превышает необлагаемый размер - 0%;
на часть не превышающая по стоимости 200 000 евро - 0,1%;
больше 200 000, но меньше 400 000 евро - 0,2%;
больше 400 000, но меньше 600 000 евро - 0,5%;
больше 600 000 евро - 1%.
На недвижимость физических лиц, которая не является основным жильем (квартиры, дома, гаражи, дачные дома, и др.):
если стоимость меньше 20 000 евро - 0%;
больше 20 000, но меньше 200 000 евро - 0,1%;
больше 200 000, но меньше 400 000 евро - 0,2%;
больше 400 000, но меньше 600 000 евр - 0,5%;
больше 600 000 евро - 1%.
Заброшенное имущество облагается налогом в размере 4%.
Предлагаются льготы на основное жилье, если его стоимость не больше 450 000 евро. В таком случае налог предлагают уменьшить на 50%. Семьям, воспитывающим 3 и больше детей, предлагают снизить налог на 75%, если стоимость недвижимости не превышает 450 000 евро.
Если налог составит меньше 5 евро, то платить его не надо.
В соответствии с предложенным порядком, принятые поправки вступят в силу с 1 января 2026 года.
Три тарифа подоходного налога
Предлагается три тарифа подоходного налога.
Если годовые доходы не превышают 36 средних зарплат, то налог составит 20%;
Если больше 36, но меньше 60 средних зарплат - 25%;
Если больше 60 средних зарплат - 32%.
Подоходные налоги за деятельность, не связанную с трудовыми отношениями (за исключением индивидуальной деятельности, тантьем или за работу в совете наблюдателей), не превышающую 12 средних зарплат в год, составляют 15%.
Фиксированным подоходным налогом могут облагаться доходы за счет индивидуальной деятельности, не превышающие 45 000 евро в год (если у человека есть несколько видов деятельности). Если превышает, то применяется принцип разных тарифов - 20%, 25% и 32%.
Подоходные налоги за счет индивидуальной деятельности, если они не превышают 42 500 евро, облагаются 20% тарифом.
Минфин Литвы предлагал облагать дополнительное страхование здоровья работников такими же налогами, как и зарплату. Представители страховщиков утверждали, что это уничтожит продукт как таковой, поскольку работодателям придется заплатить на 50% больше, такое себе сможет позволить не каждая компания.
Сейчас установлена конкретная сумма – 350 евро, льгота будет действовать на расходы не выше этой суммы.
Налог на прибыль увеличится на 1%, льготный НДС составит 12%
Налог на прибыль увеличится на 1% до 17%.
Налог для бизнеса, если в нем задействованы не больше 10 человек и доходы не превышают 300 000 евро - в первый и второй год облагаются нулевым тарифом, а далее - 7%.
Льготный НДС увеличат с 9 до 12%. Как уже сообщалось, упраздняется льготный НДС на отопление.
Налог на сахар
На страхование, не связанное со страхованием жизни, введут 10% тариф (за исключением страхования автомобилей).
Введут налог на сахар, т.е. на безалкогольные напитки с сахаром.