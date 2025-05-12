В обновленном варианте налоговой реформы – изменение налога на недвижимость, отказ от четвертого тарифа подоходного налога

Муниципалитет может и полностью освободить от уплаты налога за свой счет. Налоги платят в бюджет муниципалитета.

В соответствии с проектом, горсоветы до декабря устанавливают необлагаемые налогами размеры на основное жилье. Эта часть будет облагаться нулевым тарифом (от 20 000 до 80 000 евро). Если муниципалитет не установит порог, то будет действовать необлагаемый размер 40 000 евро.

Минфин зарегистрировал поправки к проекту закона о налоге на недвижимость. Ранее министерство предлагало нулевой тариф на некоммерческую недвижимость стоимостью не больше 40 000 евро. Сейчас речь идет об устанавливаемом муниципалитетом необлагаемом налогами размере и тарифе в интервале 0,1–1%.

Предлагаются льготы на основное жилье, если его стоимость не больше 450 000 евро. В таком случае налог предлагают уменьшить на 50%. Семьям, воспитывающим 3 и больше детей, предлагают снизить налог на 75%, если стоимость недвижимости не превышает 450 000 евро.

больше 400 000, но меньше 600 000 евр - 0,5%;

больше 200 000, но меньше 400 000 евро - 0,2%;

больше 20 000, но меньше 200 000 евро - 0,1%;

На недвижимость физических лиц, которая не является основным жильем (квартиры, дома, гаражи, дачные дома, и др.):

больше 400 000, но меньше 600 000 евро - 0,5%;

больше 200 000, но меньше 400 000 евро - 0,2%;

на часть не превышающая по стоимости 200 000 евро - 0,1%;

Если налог составит меньше 5 евро, то платить его не надо.

В соответствии с предложенным порядком, принятые поправки вступят в силу с 1 января 2026 года.

Три тарифа подоходного налога

Предлагается три тарифа подоходного налога.

Если годовые доходы не превышают 36 средних зарплат, то налог составит 20%;

Если больше 36, но меньше 60 средних зарплат - 25%;

Если больше 60 средних зарплат - 32%.

Подоходные налоги за деятельность, не связанную с трудовыми отношениями (за исключением индивидуальной деятельности, тантьем или за работу в совете наблюдателей), не превышающую 12 средних зарплат в год, составляют 15%.