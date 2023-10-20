В ноябре в Вильнюсе откроется первый магазин новой торговой сети

В пресс-релизе Maisto Logistikos Centrаs сказано, что от других действующих в Литве магазинов они будут отличаться помещением, оно будет больше похоже на склад, товары будут лежать на поддонах или металлических стеллажах. Скоропортящиеся товары будут размещены в холодильниках-витринах.

"Большая часть нашего ассортимента - товары с большим сроком годности, но будет в ассортименте и бытовая химия, товары домашнего обихода, гигиенические товары, напитки. В отличие от других сетей, мы меньше будем инвестировать в маркетинг, прилавки, чтобы дать покупателям возможность купить товары по максимально низким ценам. Наша цель - чтобы каждая литовская семья могла купить наилучшие продукты, по небольшой цене", – сказал глава Maisto Logistikos Centras Юстас Подерис.