В ноябре в Литве дефицит внешней торговли составил почти 621 млн. евро

Снижение импорта обусловлено уменьшившимся импортом минерального топлива, минеральных масел и продуктов их дистилляции (19,4%), удобрений (67%), машин и механического оборудования, их частей (9,6%).

На снижения экспорта повлиял сократившийся экспорт минерального топлива, минеральных масел и продуктов их дистилляции (26,4%), наземных транспортных средств (37,2%), машин и механического оборудования, их частей (27,4%).

За год (ноябрь 2023 г., по сравнению с ноябрем 2022 г.) экспорт сократился на 17,2%, импорт – на 12,2%.

Увеличение импорта обусловлено увеличившимся импортом минерального топливо, минеральных масел и продуктов их дистилляции (21,7%), удобрений (43,3%). Экспорт товаров без учета минеральных продуктов сократился на 5,1%, импорт – 4,8%. Экспорт товаров литовского происхождения сократился на 6,3%, без учета минеральных продуктов – на 7,4%.

За месяц (ноябрь 2023 г., по сравнению с ноябрем 2023 г.) экспорт сократился на 4,9%, импорт – увеличился на 0,2%.

Экспорт товаров без учета минеральных продуктов за год сократился на 15,3%, импорт – на 9,7%. Экспорт товаров литовского происхождения сократился на 12,9%, без учета минеральных продуктов – 10,3%.

В январе-ноябре 2023 г. Литва больше всего экспортировала в Латвию (10,7%), Польшу (9,1%), Германию (7,7%), а импортировала – из Германии (13,5%), Польши (13,2%), Латвии (8,1%).

Товаров литовского происхождения больше всего экспортировано в Польшу (9,8%), Германию (9,1%), Латвию (8,1%), Нидерланды (8%) и США (7,1%).

В январе-ноябре 2023 г. Литва больше всего экспортировала минеральных продуктов (14,6%), машин и механического оборудования, электрооборудования (13%), продукции химической промышленности и смежных с ней отраслей (10,7%); больше всего импортировала – минеральных продуктов (20,9%), машин и механического оборудования, электрооборудования (17%), наземных, воздушных и водных транспортных средств (11,8%).