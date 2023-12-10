В ноябре самую дешевую корзину продуктов питания можно было купить в магазинах сети Maxima

В пресс-релизе Maximа сказано, что две трети – 21 из 32 – товаров корзины самых дешевых продуктов питания в магазинах Maxima были дешевле или не дороже, чем в магазинах других сетей.

В этот список 16 самых необходимых товаров попали – молочные продукты, рис, подсолнечное масло, сахар, мука, кофе, мясо, хлеб. В ноябре 2023 г. цены на эти 16 товаров были ниже, чем в ноябре 2022 года, а на 13 ниже, чем в феврале 2022 года, до войны в Украине. Это подтверждают данные портала Pricer.lt.