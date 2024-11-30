В ноябре продажи недвижимости в столице выросли на 17%

Как указано в сообщении компании, по сравнению с ноябрем прошлого года в этом году было продано почти в 2,5 раза больше квартир – 386 квартир, по сравнению со 158 за тот же период прошлого года. В октябре этого года в Вильнюсе было продано 329 квартир, т. е. за месяц продажи увеличились на 17%.

В ноябре самыми популярными были квартиры среднего класса: 196 продаж по сравнению со 129 продажами в октябре. Продажи квартир эконом-класса в ноябре остались почти на том же уровне, что и в прошлом месяце: 182 продажи в ноябре по сравнению со 180 продажами в октябре. Квартир престижного класса в ноябре продано 10, в октябре – 18, но в этой категории особенно успешным был сентябрь, когда было продано 36 таких квартир. В ноябре также выросло предложение новых квартир – на рынок было предложено 345 новых квартир, а в октябре – 250. В этом году до конца ноября в Вильнюсе на рынок было предложено 3402 новых квартиры по сравнению с 2810 в прошлом году. Всего в настоящее время на рынке Вильнюса предлагается 4240 новых квартир, тогда как в ноябре прошлого года их было 3517.