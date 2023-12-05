В ноябре "Литовские железные дороги" отклонили заявки на перевозку более двух тысяч вагонов

Всего на прошлой неделе компания получила 247 заявок на перевозку грузов.

После проверки на соответствие применяемым компанией принципам санкционного контроля и нулевой толерантности к риску на прошлой неделе были одобрены 147 заявок на перевозку грузов, 18 заявок были отклонены, 6 из отклоненных заявок на перевозку грузов касались экспорта или импорта из/или в Беларусь.

Еще по 82 заявкам решение будет принято после тщательной оценки информации, указанной клиентами, говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что на прошлой неделе компания отклонила заявки на перевозку 81 вагона: 19 вагонов с нефтью и нефтепродуктами, 13 вагонов с продуктами питания, 12 вагонов мукомольной продукцией, 8 вагонов со строительными грузами, 9 вагонов с разными другими грузами.

Всего за ноябрь было получено 1 627 заявок на перевозку грузов.