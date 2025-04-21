В новом терминале Вильнюсского аэропорта скоро откроются новые кафе

По словам Э. Хайски, в Литве компания столкнулась с обычными трудностями при выходе на новый рынок.

По словам Т. Василяускаса, компания продолжает работы по оборудованию кафе — это заняло некоторое время, поскольку Select Service Partner пришлось основать дочернее предприятие в Литве, получить разрешения, а также найти проектировщиков помещений, подрядчиков и поставщиков, нанять сотрудников.

В ноябре прошлого года LTOU объявил, что с 2025 года Select Service Partner откроет новые точки общественного питания в Вильнюсском аэропорту.

„Работы идут и мы с нетерпением ждем открытия кафе Upper Crust и „Vilnius Bar & Bistro“. Другие новые помещения откроются летом 2025 и 2026 годов“, — сообщила агентству BNS Елена Хайска, руководитель Select Service Partner в Финляндии и странах Балтии.

„Открытие новых площадей задерживается, поскольку выход на новый рынок неизбежно влечет за собой определенные непредвиденные трудности — каждый рынок уникален“, — заверила она.

По словам Т. Василяускаса, Select Service Partners будет управлять двумя зонами общественного питания в новом терминале Вильнюсского аэропорта — одна из них будет установлена ​​перед проверкой безопасности, а другая будет доступна для посещения путешественниками после проверки.

В новом терминале вылета перед зоной досмотра теперь находится киоск Narvesen, а за ним — кафе Manami и Pankolis, а также торговые автоматы с едой и кофе.