В новом терминале Вильнюсского аэропорта проводят массовое тестирование

„Терминал в два раза расширит пропускную способность Вильнюсского аэропорта, наша цель – параллельно гарантировать наилучший опыт пассажиров. Мы благодарим всех участников тестирования, которые согласились пожертвовать своим временем. Их аутентичный опыт и отзывы, а также замечания помогут нам должным образом оценить работу терминала в условиях большой нагрузки и устранить замеченные недостатки. Мы рады, что впервые в истории аэропорта можем вовлечь общество в такой сложный и уникальный проект“, – сказал гендиректор Литовских аэропортов Симонас Барткус.