В новом терминале Вильнюсского аэропорта проводят массовое тестирование

„Терминал в два раза расширит пропускную способность Вильнюсского аэропорта, наша цель – параллельно гарантировать наилучший опыт пассажиров. Мы благодарим всех участников тестирования, которые согласились пожертвовать своим временем. Их аутентичный опыт и отзывы, а также замечания помогут нам должным образом оценить работу терминала в условиях большой нагрузки и устранить замеченные недостатки. Мы рады, что впервые в истории аэропорта можем вовлечь общество в такой сложный и уникальный проект“, – сказал гендиректор Литовских аэропортов Симонас Барткус.
На первом этаже терминала волонтеры попадут в зону регистрации пассажиров с системой самообслуживания, где можно выбрать возможность самостоятельной регистрации багажа. На втором этаже ждет зона проверки и ворота для пассажиров зоны шенгена. Во время тестирования пассажиры должны самостоятельно сориентироваться в терминале, выполнить все процедуры, испробовать новшества.
Во время тестирования в терминале будут находится 140 работников аэропорта, а также пограничники.
Барткус отметил, что тестирование - последний этап проекта нового терминала. Собранные денные будут исследовать до конца января, параллельно будет проходить подготовка к открытию терминала, которое намечено на утро 4 февраля 2025 года.
Согласно проекту, пропускная способность Вильнюсского аэропорта благодаря новому терминалу вырастет с 1200 до 2400 человек в час. Добиться этого позволит современное оборудование.
Все участники тестирования терминала получат подарки.