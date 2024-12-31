В Новогоднюю ночь на улицах городов „отключат“ электросамокаты, нельзя будет взять и машины Bolt Drive

„Наш приоритет - безопасность, поэтому, как и в прошлом году, в целях превенции будет ограничено использование машин и электросамокатов компании в Новогоднюю ночь. RaginamМы призываем клиентов быть ответственными и не садится за руль в нетрезвом состоянии. Если есть пусть и малейшее сомнение в трезвости, не садитесь за руль, лучше воспользуйтесь услугами такси или общественного транспорта“, – сказал представитель Bolt Drive Сваюнас Алюконис.