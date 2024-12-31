2024.12.31 15:15

В Новогоднюю ночь на улицах городов „отключат“ электросамокаты, нельзя будет взять и машины Bolt Drive

 
ru.DELFI.lt
Spaudos konferencija dėl el. paspirtukų judumo sostinėje
Spaudos konferencija dėl el. paspirtukų judumo sostinėje
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Компания Bolt 31 декабря останавливает предоставление услуги проката электросамокатов Bolt и каршеринга Bolt Drive. Через платформу Bolt Drive нельзя будет арендовать автомобили с 00.00 до 08.00 ч. 1 января, в то же время не будут работать и электросамокаты Bolt. В Новогоднюю ночь можно будет вызвать водителей Bolt, пишет портал madeinvilnius.lt.

„Наш приоритет - безопасность, поэтому, как и в прошлом году, в целях превенции будет ограничено использование машин и электросамокатов компании в Новогоднюю ночь. RaginamМы призываем клиентов быть ответственными и не садится за руль в нетрезвом состоянии. Если есть пусть и малейшее сомнение в трезвости, не садитесь за руль, лучше воспользуйтесь услугами такси или общественного транспорта“, – сказал представитель Bolt Drive Сваюнас Алюконис.

Он заметил, что клиенты, которые взяли машины до указанного времени, смогут использовать их дальше.

Аналогичное ограничение действует не только в Литве, но и в Латвии и Эстонии.

От проката самокатов в Новогоднюю ночь отказываются ради обеспечения безопасности.

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