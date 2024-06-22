В Ниде ощущается нехватка одного овоща: приезжающим рекомендуют позаботиться заранее

„Мы сходили в IKI и близлежащую магазин Maxima и ни одной морковки не нашли. Мы думали купить морковку для супа, но ее не было. Всем, кто собирается в Ниду, рекомендуем взять морковь, потому что здесь ее не найдешь даже с фонарем“, - рассказал отдыхающий. Он говорит, что спросил у сотрудников магазина, действительно ли нет моркови. Они ответил: „Это кажется странным, но у нас ее действительно нет“.
Менеджер по связям с общественностью IKI Гинтаре Китове заверила, что недостатка в моркови днет, и если продукт закончился, его можно будет найти в магазине уже на следующий день. В результате проходящих акций, по ее словам, растет популярность тех или иных товаров. „Вчера мы продали значительное количество моркови в магазине IKI Express в Ниде, утром еще было определенное количество, а завтра в магазин будут дополнительные поставки и моркови, и других необходимых товаров. Большое влияние на потребности покупателей, а также количество товаров на полках магазинов оказывает погода – когда внезапно наступает жаркая погода, продажи мороженого, минеральной воды и фруктовых соков значительно увеличиваются“, – рассказал Г. Китове.
По ее словам, заметив, что товара стало меньше, всегда заказывают дополнительно. Не только напитки и мороженое, но и различные закуски, готовая продукция и кулинарные изделия летом вызывают большой интерес в магазинах, расположенных на курортах. „В эти длинные выходные популярность некоторых продуктов будет только возрастать - обычно увеличивается продажи мяса для гриля, салатов, овощных миксов, маринованных овощей, закусок, чипсов и даже десертов“, - пояснила Г. Китове.
Индре Тракимайте-Шяшкувене, руководитель отдела коммуникаций и корпоративных отношений торговой сети Maxima, также заверила, что в летний сезон товары доставляются в Maxima в Ниде ежедневно, а в случае единичной нехватки определенных товаров прилагаются усилия для ее восполнения, как можно быстрее. „В случае, о котором вы упомянули, мы также дополнительно заказали морковь, и жители Ниды и отдыхающие уже могут найти ее в нашей торговой сети. Поэтому нашим клиентам, посещающим Ниду, не стоит волноваться и заранее запасаться определенными товарами – мы оперативно реагируем на спрос и оперативно пополняем полки“, – сказала И. Тракимайте-Шяшкувене.