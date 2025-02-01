В начале недели откроется новый терминал Вильнюсского аэропорта

„Финиш проекта означает долгожданный технологический процесс и новые пропускные мощности аэропорта“, – сообщает компания Литовские аэропорты.
Тестирование терминала состоялось в начале января, в нем приняли участие больше 1000 волонтеров.
Представитель Литовских аэропортов Гедрюс Пауликайтис тогда сказал, что в новом терминале внедрены все возможные новейшие технологии, используется ИИ.
Благодаря новому оборудованию пассажирам в будущем не придется доставать из ручной клади жидкости, правда пока такой порядок не разрешен в Евросоюзе.
Согласно подсчетам, благодаря новому терминалу пропускная способность аэропорта увеличится в два раза – с 1200 до 24000 пассажиров в час.