2025.02.01 12:23

В начале недели откроется новый терминал Вильнюсского аэропорта

 
ru.DELFI.lt
Naujasis Vilniaus oro uosto keleivių išvykimo terminalas
Naujasis Vilniaus oro uosto keleivių išvykimo terminalas
ФОТО: Lietuvos oro uostų nuotr.

Во вторник, 4 февраля, в Вильнюсском аэропорте откроется новый терминал отбытия, который стоил больше 50 млн. евро, пишет портал madeinvilnius.lt.

„Финиш проекта означает долгожданный технологический процесс и новые пропускные мощности аэропорта“, – сообщает компания Литовские аэропорты.

Тестирование терминала состоялось в начале января, в нем приняли участие больше 1000 волонтеров.

Представитель Литовских аэропортов Гедрюс Пауликайтис тогда сказал, что в новом терминале внедрены все возможные новейшие технологии, используется ИИ.

Благодаря новому оборудованию пассажирам в будущем не придется доставать из ручной клади жидкости, правда пока такой порядок не разрешен в Евросоюзе.

Согласно подсчетам, благодаря новому терминалу пропускная способность аэропорта увеличится в два раза – с 1200 до 24000 пассажиров в час.

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