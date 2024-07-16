2024.07.16 12:06

В микрорайоне Жверинас продают историческую виллу

 
ru.DELFI.lt
Medis užvirto ant Italijos Ambasados
Medis užvirto ant Italijos Ambasados
ФОТО: DELFI / Mindaugas Ažušilis

Роскошь, престиж, эксклюзив и высокая цена – говорится в рекламном объявлении о продаже коммерческого помещение за 7 млн. евро, размещенном на портале aruodas.lt

Это здание может быть не только коммерческим, но и жилым. Конечно, в наше время вряд ли одна семья захочет жить в таком большом доме.

На улице Витауто, продается вилла площадью 1319,41 м2, построенная в 1912–1913 гг врачом Альбинасом Недзведскисом по проекту своего пасынка архитектора Владимира Дубенецкого. В советское время здание было национализировано, перепланировано, там были квартиры. Сейчас к поместью прилагается участок в 40 соток. В здании есть лифт, сауна и джакузи.

„Здание находится в спокойном месте, у реки, напротив парка Вингис. Рядом есть теннисные корты и футбольная площадка. В здании размещалось посольство Италии“, – сказано в сообщении.

Здание сейчас трехэтажное, в последний раз его реновировали в 2017 году.

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