В микрорайоне Науининкай открылся магазин Express Market

Новый магазин находится по адресу ул. Дзуку, 38a. Это девятый магазин сети в Вильнюсе.
„Мы стараемся предоставить клиентам возможность быстро купить необходимое и получить другие услуги. Мы постоянно ищем решения, которые помогут улучшить опыт клиентов, следим и за международными тенденциями в сфере розничной торговли. По этой причине мы недавно разрешили клиентам приходить в магазин с собаками“, – сказала представитель сети Express Market Аквиле Добровольскене.
В новом магазине клиентов ждет широкий ассортимент свежих продуктов питания и промтоваров, здесь можно будет разогреть еду. Клиенты получат и другие услуги Express Market: обналичат деньги, заплатят налоги и оплатят услуги, пополнят счет телефона, сдадут тару. В ближайшее время начнет действовать пакомат uDrop.
Магазин будет работать с 8 до 22 ч.
В Литве работают 37 магазинов сети Express Market, в них работают около 200 человек.