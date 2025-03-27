2025.03.27 07:00

В микрорайоне Науининкай открылся магазин Express Market

 
ru.DELFI.lt
Express Market
Express Market
ФОТО: DELFI / Tomas Vinickas

В Вильнюсе, в микрорайоне Науининкай, открылся магазин сети Express Market, сообщает портал madeinvilnius.lt.

Новый магазин находится по адресу ул. Дзуку, 38a. Это девятый магазин сети в Вильнюсе.

„Мы стараемся предоставить клиентам возможность быстро купить необходимое и получить другие услуги. Мы постоянно ищем решения, которые помогут улучшить опыт клиентов, следим и за международными тенденциями в сфере розничной торговли. По этой причине мы недавно разрешили клиентам приходить в магазин с собаками“, – сказала представитель сети Express Market Аквиле Добровольскене.

В новом магазине клиентов ждет широкий ассортимент свежих продуктов питания и промтоваров, здесь можно будет разогреть еду. Клиенты получат и другие услуги Express Market: обналичат деньги, заплатят налоги и оплатят услуги, пополнят счет телефона, сдадут тару. В ближайшее время начнет действовать пакомат uDrop.

Магазин будет работать с 8 до 22 ч.

В Литве работают 37 магазинов сети Express Market, в них работают около 200 человек.

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