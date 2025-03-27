В микрорайоне Науининкай открылся магазин Express Market

Новый магазин находится по адресу ул. Дзуку, 38a. Это девятый магазин сети в Вильнюсе.

„Мы стараемся предоставить клиентам возможность быстро купить необходимое и получить другие услуги. Мы постоянно ищем решения, которые помогут улучшить опыт клиентов, следим и за международными тенденциями в сфере розничной торговли. По этой причине мы недавно разрешили клиентам приходить в магазин с собаками“, – сказала представитель сети Express Market Аквиле Добровольскене.