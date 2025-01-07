2025.01.07 14:00

В Maxima завершилась популярная акция – клиенты могли получить массу товаров

 
Витаутас Будзинаускас
ru.DELFI.lt
Maxima
Maxima
ФОТО: DELFI

В магазинах сети Maxima завершилась популярная акция, когда купившие товары за 30 евро могли получить какой-либо товар за 1 цент. Однако сеть обещает, что выгодные акцию будут и в будущем.

„С конца прошлого года акция „С AČIŪ, почти за AČIŪ“ прекращена (Со „Спасибо“ (название дисконтной карты сети) почти за „Спасибо“). Эта акция во всех магазинах сети проходила на протяжении года.

Покупатели, которые покупали товары за 30 евро за 1 цент могли купить товар недели, если покупали на 60 евро – два товара, на 90 евро – три товара“, – сказала Delfi представитель сети Maxima Индре Тракимайте-Шяшкувене.

По ее словам, за год покупателям предложили сотни тысяч товаров, в их числе: чай, кофе, сок, консервы, гречку, конфеты, печенье.

Акция завершилась, мы готовим для наших лояльных клиентов новую акцию“, – сказала Тракимайте-Шяшкувене.

Она напомнила, что дисконтная карта сети дает и другие привилегии.

Например – фрагмент чека за 30 ноября 2024 года. Покупатель купил товары больше чем за 30 евро и ему предложили пачку риса за 1 цент:

Pirkėjo kvito pavyzdys, 2024 m. lapkričio 30 d.

Впервые такая акция проводилась в 2021 году.

9 января 2024 года Maxima сообщила о возвращении акции „почти за спасибо“ – всего за 1 цент. Такой возможностью могли пользоваться 300 000 клиентов, которые каждый день пользуются дисконтной картой.

2 апреля сеть информировала об изменении условий акции, можно было приобрести не больше 3 товаров по 1 центу.

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