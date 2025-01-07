В Maxima завершилась популярная акция – клиенты могли получить массу товаров

„С конца прошлого года акция „С AČIŪ, почти за AČIŪ“ прекращена (Со „Спасибо“ (название дисконтной карты сети) почти за „Спасибо“). Эта акция во всех магазинах сети проходила на протяжении года.

Покупатели, которые покупали товары за 30 евро за 1 цент могли купить товар недели, если покупали на 60 евро – два товара, на 90 евро – три товара“, – сказала Delfi представитель сети Maxima Индре Тракимайте-Шяшкувене.

По ее словам, за год покупателям предложили сотни тысяч товаров, в их числе: чай, кофе, сок, консервы, гречку, конфеты, печенье.

„Акция завершилась, мы готовим для наших лояльных клиентов новую акцию“, – сказала Тракимайте-Шяшкувене.