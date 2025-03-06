2025.03.06 07:07

В марте за отопление каунасцы заплатят больше, чем жители других крупных городов

 
ELTA
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ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

Среди крупных городов страны больше всего за отопление в марте заплатят жители Каунаса, пишет портал Kas vyksta Kaune.

По данным компании Kauno energija, в марте стоимость тепла для жителей временной столицы составит 8,23 цента (без НДС) за киловатт-час (кВт/ч).

Как указывает портал, установленная компанией цена, как и в феврале, вновь будет выше, чем для жителей Вильнюса, Паневежиса, Шяуляй и Клайпеды.

Сообщается, что жители Вильнюса будут платить за тепло 7,72 цента/кВт/ч, жители Паневежиса – 7,27 цента/кВт/ч, а жители Клайпеды – 6,85 цента/кВт/ч. Самая низкая стоимость тепла будет для жителей Шяуляй – 6,51 цента/кВт/ч.

За аналогичный период прошлого года тепло обходилось жителям Каунаса в 6,34 цента/кВт/ч (без НДС).

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