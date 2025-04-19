В марте рынок подержанных легковых автомобилей сократился почти на 5%

Как говорится в сообщении AutoTyrimai, в марте в Литве произведено 16 473 операции по смене владельцев подержанных легковых автомобилей, т. е. на 6,5% меньше, чем в марте 2024 г. (17 626). Операций по смене владельцев личных автомобилей (M1) – 15 908, легковых коммерческих (N1) – 565.

Среди моделей лидировали BMW 3-й серии (396 ед.), BMW 5-й серии (336 ед.) и Volkswagen Passat (321 ед.). Средний возраст первый раз зарегистрированных в Литве б/у автомобилей – 10,7 года. Доля дизельных автомобилей – 66,2% (в марте 2024 г. – 67,1%).

В прошлом месяце личные автомобили (M1) составили 12 710 ед., легковые коммерческие транспортные средства (N1) – 468 ед. В марте в стране больше всего зарегистрировано автомобилей марок Volkswagen (1542 ед.), BMW (1519 ед.) и Volvo (1007 ед.)

В марте владельцев чаще всего меняли автомобили марок Volkswagen (2 695 ед.), BMW (1 934 ед.) и Toyota (1 822 ед.). Наиболее частые операции по смене владельца были среди моделей Volkswagen Passat (771 ед.), Volkswagen Golf (621 ед.) и BMW 3-й серии (608 ед.). Средний возраст сменивших владельца б/у автомобилей – 14,3 года.

В январе-марте 2025 г. в Литве первый раз зарегистрировано 38 759 подержанных легковых автомобиля, т. е. на 5,1% больше, чем за тот же период 2024 г. (36 894 ед.). Средний возраст составил 10,6 года. Доля дизельных автомобилей составила 66,3% (в 2024 г. – 68,0%).