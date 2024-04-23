В марте промышленность в Литве увеличилась на 3,2%

В марте 2024 г. стоимость всей промышленной продукции составила 2,9 млрд евро в ценах того времени и, по сравнению с февралем, после исключения влияния сезона и количества рабочих дней, в постоянных ценах увеличилась на 3,2 проц., сообщает Государственное агентство данных.