2024.04.23 12:37

В марте промышленность в Литве увеличилась на 3,2%

 
ELTA
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Asociatyvioji nuotrauka
Asociatyvioji nuotrauka
ФОТО: Vida Press
В марте 2024 г. стоимость всей промышленной продукции составила 2,9 млрд евро в ценах того времени и, по сравнению с февралем, после исключения влияния сезона и количества рабочих дней, в постоянных ценах увеличилась на 3,2 проц., сообщает Государственное агентство данных.

За месяц, после исключения влияния сезона и количества рабочих дней, увеличилось производство химикатов и продуктов химической продукции – 33 проц., прочей неметаллической минеральной продукции – 13,7 проц., компьютерных, электронных и оптических изделий – 9,4 проц., а сократилась продукция производства металлических изделий, кроме машин и оборудования – 4,1 проц., рафинированных нефтепродуктов – 2,2 проц., продуктов питания – 1,7 проц.

В марте 2024 г., по сравнению с тем же периодом 2023 г., после исключения влияния количества рабочих дней, вся промышленная продукция в постоянных ценах увеличилась на 1,5 проц.

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