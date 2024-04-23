В марте промышленность в Литве увеличилась на 3,2%

За месяц, после исключения влияния сезона и количества рабочих дней, увеличилось производство химикатов и продуктов химической продукции – 33 проц., прочей неметаллической минеральной продукции – 13,7 проц., компьютерных, электронных и оптических изделий – 9,4 проц., а сократилась продукция производства металлических изделий, кроме машин и оборудования – 4,1 проц., рафинированных нефтепродуктов – 2,2 проц., продуктов питания – 1,7 проц.
В марте 2024 г., по сравнению с тем же периодом 2023 г., после исключения влияния количества рабочих дней, вся промышленная продукция в постоянных ценах увеличилась на 1,5 проц.
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