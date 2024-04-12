В марте оптовая цена на электроэнергию в Литве снизилась на 9%

По словам руководителя Elektrum Lietuva, ремонтные работы финско-эстонского соединения EstLink 2, которые продлятся до конца августа этого года, существенно ограничивают возможности импорта и экспорта электроэнергии из стран Северной Европы и Балтии. Кроме того, в конце марта потоки электроэнергии между Польшей и Литвой были ограничены плановым отключением LitPol.

„Хотя производство ветроэлектростанций по сравнению с февралем сократилось на 5 проц., объем электроэнергии, вырабатываемой гидроэлектростанциями, увеличился на 69 проц., а солнечными электростанциями в странах Балтии – почти в пять раз. Тогда как потоки энергии в страны Балтии сократились на 24 проц.“, - отметил он.

„В Балтийском регионе на снижение цен на электроэнергию повлияло снижение потребления электроэнергии на 3 проц. по сравнению с предыдущим месяцем, а также возросший объем производства“, - цитируется в сообщении руководитель Elektrum Lietuva Мартинас Гига.

Как сообщает компания энергетических решений Elektrum Lietuva, в марте почасовые цены на электроэнергию в странах Балтии колебались от 0,56 евро/МВтч до 483,03 евро/МВтч.

По словам М. Гигы, рост цен в регионе Nord Pool в марте был вызван сокращением на 24 проц. производства ветроэнергетических установок в странах Северной Европы. Подорожанию способствовало и 14-проц. снижение производства атомных электростанций. Кроме того, в марте уровень наполнения водохранилищ оставался на 8 проц. ниже нормы. Однако из-за более теплой, чем обычно, погоды, по сравнению с февралем, потребление электроэнергии в регионе снизилось на 5 проц.

Цены, которые независимые поставщики электроэнергии предлагали жителям Литвы, в марте также снизились. Самая низкая цена на электроэнергию для бытовых потребителей Elektrum Lietuva в прошлом месяце составила 21,039 центов/кВтч, фиксируя ее на шесть месяцев.

В Литве потребление снизилось, производство выросло

Потребление электроэнергии в странах Балтии в марте было на 3 проц. ниже, чем в феврале, и достигло 2 283 ГВт. Изменения в потреблении в Литве были небольшими – потреблено 1 015 ГВтч электроэнергии, что на 1 проц. меньше, чем в предыдущем месяце. В Латвии потребность в электроэнергии снизилась на 6 проц. до 551 ГВтч, в Эстонии – на 4 проц. до 718 ГВтч.

В прошлом месяце в странах Балтии было произведено 1897 ГВтч электроэнергии – на 12 проц. больше, чем в феврале. По сравнению с предыдущим месяцем производство в Литве выросло на 8 проц., всего было произведено 613 ГВтч электроэнергии. Производство в Латвии выросло на 21 проц., до 905 ГВтч, объем произведенной электроэнергии в Эстонии вырос всего на 1 проц., до 379 ГВтч.