2025.05.09 12:45

В магазинах торговой сети - опасная селедка: покупателей просят вернуть товар

 
Витаутас Будзинаускас
ru.DELFI.lt
Pirkėjų prašoma grąžinti užkrėstą silkę
Pirkėjų prašoma grąžinti užkrėstą silkę
ФОТО: Norfa/Shutterstock (DELFI koliažas)

В магазинах сети Norfa была обнаружена селедка, содержащая опасные микроорганизмы, сообщает Государственная продовольственно-ветеринарная служба (ГПВС). Сама сеть отреагировала на сообщение и изъяла товар из продажи. Кроме того, сеть просит клиентов вернуть приобретенную продукцию. Обращают внимание на то, что у этого товара действующий срок годности.

8 мая ГПВС сообщила, что в малосольной сельди с маслом Kolumbo (производитель Desė, а продавец Norfos mažmena) были обнаружены листерии (Listeria monocytogenes).

По данным Национального центра общественного здравоохранения, эти бактерии вызывают листериоз (инфекционное заболевание). Симптомы легкой формы:

  • температура тела 38°C и выше,

  • озноб,

  • боли в мышцах,

  • тошнота,

  • диарея.

У людей из группы риска развивается тяжелая форма листериоза, которая может проявляться в виде таких заболеваний, как сепсис, менингит, пневмония.

ГПВС сообщает, что причина появления бактерий в сельди: недостаточный или плохой контроль. Нарушение представляет опасность здоровью и жизни людей. Товар годен до 24 мая 2025 года.

Norfa сообщает, что товар изъят из продажи.

„Просим покупателей до 24 мая 2025 года вернуть нижеперечисленные товары в тот магазин Norfа, в котором их приобрели:

477011920986 филе малосольной сельди KOLUMBO 240 г номер партии L86-Z2-A, годно до 24 мая 2025 г“.

Пресс-секретарь Norfа Дарюс Рилишкис сказал Delfi, что покупателям вернут деньги за товар.

„Проведена стандартная процедура: изъято из продажи, передано на утилизацию, покупатели информированы – как на сайте, так и в каждом магазине. Покупатели могут вернуть, им отдадут деньги. Информирован и поставщик. Сожалеем“, – сказал он.

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