В магазинах торговой сети - опасная селедка: покупателей просят вернуть товар

В магазинах сети Norfa была обнаружена селедка, содержащая опасные микроорганизмы, сообщает Государственная продовольственно-ветеринарная служба (ГПВС). Сама сеть отреагировала на сообщение и изъяла товар из продажи. Кроме того, сеть просит клиентов вернуть приобретенную продукцию. Обращают внимание на то, что у этого товара действующий срок годности.