В магазинах торговой сети - опасная селедка: покупателей просят вернуть товар

8 мая ГПВС сообщила, что в малосольной сельди с маслом Kolumbo (производитель Desė, а продавец Norfos mažmena) были обнаружены листерии (Listeria monocytogenes).
По данным Национального центра общественного здравоохранения, эти бактерии вызывают листериоз (инфекционное заболевание). Симптомы легкой формы:
температура тела 38°C и выше,
озноб,
боли в мышцах,
тошнота,
диарея.
У людей из группы риска развивается тяжелая форма листериоза, которая может проявляться в виде таких заболеваний, как сепсис, менингит, пневмония.
ГПВС сообщает, что причина появления бактерий в сельди: недостаточный или плохой контроль. Нарушение представляет опасность здоровью и жизни людей. Товар годен до 24 мая 2025 года.
Norfa сообщает, что товар изъят из продажи.
„Просим покупателей до 24 мая 2025 года вернуть нижеперечисленные товары в тот магазин Norfа, в котором их приобрели:
477011920986 филе малосольной сельди KOLUMBO 240 г номер партии L86-Z2-A, годно до 24 мая 2025 г“.
Пресс-секретарь Norfа Дарюс Рилишкис сказал Delfi, что покупателям вернут деньги за товар.
„Проведена стандартная процедура: изъято из продажи, передано на утилизацию, покупатели информированы – как на сайте, так и в каждом магазине. Покупатели могут вернуть, им отдадут деньги. Информирован и поставщик. Сожалеем“, – сказал он.