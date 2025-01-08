В магазинах одной торговой сети обнаружен опасный товар: есть опасность сальмонеллеза

На сайте ГПВС сказано, что индюшачьи бедра были доставлены в магазины сети Rimi из Польши. Номер партии PL ST 241128202. Срок годности 09 12 2024.

Пресс-секретарь Rimi Эгле Красаускене подтвердила эту информацию ГПВС. Жители, которые купили этот товар, должны проверить морозильные камеры и вернуть покупку.

„У нас высокие стандарты безопасности и качества продуктов. Когда ГПВС информировала нас об этом товаре, мы немедленно информировали наших покупателей по установленным ГПВС каналам, попросили вернуть товар.