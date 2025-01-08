В магазинах одной торговой сети обнаружен опасный товар: есть опасность сальмонеллеза

На сайте ГПВС сказано, что индюшачьи бедра были доставлены в магазины сети Rimi из Польши. Номер партии PL ST 241128202. Срок годности 09 12 2024.
Пресс-секретарь Rimi Эгле Красаускене подтвердила эту информацию ГПВС. Жители, которые купили этот товар, должны проверить морозильные камеры и вернуть покупку.
„У нас высокие стандарты безопасности и качества продуктов. Когда ГПВС информировала нас об этом товаре, мы немедленно информировали наших покупателей по установленным ГПВС каналам, попросили вернуть товар.
Сейчас проходит процедура возвращения возможно небезопасного товара. Если покупатели купили этот продукт, просьба вернуть его в магазин Rimi. Вернувшим отдадут деньги“, – сказано в комментарии.