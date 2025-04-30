В магазинах одной сети вводят время тишины

Отныне каждый рабочий день с 20 до 21 часов в магазинах Iki не будет звучать музыка и реклама.

„Мы сделали этот шаг одни из первых на рынке, поскольку для нас важно быть ближе к клиентам и обеспечить положительный опыт при шоппинге для всех. „Время тишины“ поможет части наших покупателей чувствовать себя более комфортно“, – сказала Кветкаускайте.

В конце дня в магазине обычно бывает меньше покупателей. Для чувствительных к окружению людей это обычно актуально, поскольку так уменьшается число контактов, бывает меньше шума, движения вокруг. Кроме того, это время удобно для тех, кто работает.