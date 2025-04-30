В магазинах одной сети вводят время тишины

Отныне каждый рабочий день с 20 до 21 часов в магазинах Iki не будет звучать музыка и реклама.
„Мы сделали этот шаг одни из первых на рынке, поскольку для нас важно быть ближе к клиентам и обеспечить положительный опыт при шоппинге для всех. „Время тишины“ поможет части наших покупателей чувствовать себя более комфортно“, – сказала Кветкаускайте.
В конце дня в магазине обычно бывает меньше покупателей. Для чувствительных к окружению людей это обычно актуально, поскольку так уменьшается число контактов, бывает меньше шума, движения вокруг. Кроме того, это время удобно для тех, кто работает.
Глава ассоциации „Дети дождя“ Лина Саснаускене сказала, что это очень важно для родителей, воспитывающих детей аутистического спектра, для взрослых с расстройством аутистического спектра и для всех, кому не по себе от яркого освещения и громких звуков.