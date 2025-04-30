2025.04.30 15:28

В магазинах одной сети вводят время тишины

 
ru.DELFI.lt
Parduotuvė "Iki"
Parduotuvė "Iki"
ФОТО: DELFI / Jonas Balčiūnas

Торговая сеть Iki представляет новую инициативу – „Время тишины“, которая создаст спокойное и удобное окружение для людей с сенсорной гиперчувствительностью и для людей с расстройством аутистического спектра. По словам гендиректора IKI Lietuva Нийоле Кветкаускайте, по рабочим дням в магазинах на один час будут уменьшать информационные шумы, чтобы не было дополнительных раздражителей.

Отныне каждый рабочий день с 20 до 21 часов в магазинах Iki не будет звучать музыка и реклама.

„Мы сделали этот шаг одни из первых на рынке, поскольку для нас важно быть ближе к клиентам и обеспечить положительный опыт при шоппинге для всех. „Время тишины“ поможет части наших покупателей чувствовать себя более комфортно“, – сказала Кветкаускайте.

В конце дня в магазине обычно бывает меньше покупателей. Для чувствительных к окружению людей это обычно актуально, поскольку так уменьшается число контактов, бывает меньше шума, движения вокруг. Кроме того, это время удобно для тех, кто работает.

Глава ассоциации „Дети дождя“ Лина Саснаускене сказала, что это очень важно для родителей, воспитывающих детей аутистического спектра, для взрослых с расстройством аутистического спектра и для всех, кому не по себе от яркого освещения и громких звуков.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии