В Литву везли "кровавые огурцы": на складе в Польше обнаружена российская продукция

С редакцией Delfi связался источник, который хорошо знаком с этим сектором и сказал, что в конце зимы „вырастающие“ в Польше ящики с огурцами уже вызывают беспокойство у крупных торговцев этой страны.

Государственная продовольственно-ветеринарная служба (ГПВС) сообщила о расследовании, связанной с обнаруженной в Шяуляй продукцией и обратилась в польские службы.

"Разве огурец можно положить в ракету? Мы не будем смотреть, на какой грядке он рос. Наверное, человек вез, чтобы заработать себе к пенсии", – комментировал ситуацию глава ассоциации „Литовские торговые места и рынки“ Витянис Буткявичюс.

"Потребителей вводят в заблуждение. Если есть ящик, а на нем не указана страна - что-то не так", – сказал председатель Литовской ассоциации теплиц Паулюс Андреявас.

По словам Ауримаса (настоящее имя редакции известно), с тех пор как Россия начала масштабное вторжение в Украину не раз появлялись вопросы, откуда в Польше берутся такие дешевые огурцы.

„К сожалению, кровавые российские овощи по-прежнему попадают на рынок в ЕС. Некоторые оптовые склады в Польше принимают огурцы из страны-агрессора, а потом выдают их в других странах ЕС и в Польше за „польские“. (…) Сейчас у нас есть доказательства, что конкретный тепличный монстр из России нашел лазейку для проникновения в ЕС“, – писал Ауримас.

Он прислал фотографии, доказывающие, что в ЕС попала продукция холдинга „ЭКО-культура“.