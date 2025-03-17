В Литву везли "кровавые огурцы": на складе в Польше обнаружена российская продукция

"Потребителей вводят в заблуждение. Если есть ящик, а на нем не указана страна - что-то не так", – сказал председатель Литовской ассоциации теплиц Паулюс Андреявас.
"Разве огурец можно положить в ракету? Мы не будем смотреть, на какой грядке он рос. Наверное, человек вез, чтобы заработать себе к пенсии", – комментировал ситуацию глава ассоциации „Литовские торговые места и рынки“ Витянис Буткявичюс.
Государственная продовольственно-ветеринарная служба (ГПВС) сообщила о расследовании, связанной с обнаруженной в Шяуляй продукцией и обратилась в польские службы.
С редакцией Delfi связался источник, который хорошо знаком с этим сектором и сказал, что в конце зимы „вырастающие“ в Польше ящики с огурцами уже вызывают беспокойство у крупных торговцев этой страны.
По словам Ауримаса (настоящее имя редакции известно), с тех пор как Россия начала масштабное вторжение в Украину не раз появлялись вопросы, откуда в Польше берутся такие дешевые огурцы.
„К сожалению, кровавые российские овощи по-прежнему попадают на рынок в ЕС. Некоторые оптовые склады в Польше принимают огурцы из страны-агрессора, а потом выдают их в других странах ЕС и в Польше за „польские“. (…) Сейчас у нас есть доказательства, что конкретный тепличный монстр из России нашел лазейку для проникновения в ЕС“, – писал Ауримас.
Он прислал фотографии, доказывающие, что в ЕС попала продукция холдинга „ЭКО-культура“.
На этикетках есть данные зарегистрированной в Минске Astra Trade Company, польской Jaroslaw Duda Trade & Musical Services. На фото ГПВС есть название и Rob-Pol. Ни одна из этих компаний на запросы Delfi пока не ответила.
ГПВС сказала Delfi, что подделка происхождения продукции - это как минимум введение потребителей в заблуждение.
„Потребители должны знать, что на продукции должна быть ясная информация на литовском языке. Должна быть информация о товаре, который продают“, – указали работники службы.
Напомним, что 3 июня 2024 года в Литве вступило в силу постановление правительства „о запрете на импорт из РФ и Беларуси сельскохозяйственной продукции и кормов“. В списке запрещенных продуктов есть и короткоплодные огурцы. Значит, легально из России и Беларуси такие овощи ввозить нельзя.
„Этот документ принят на национальном уровне, другие страны ЕС такие запреты не принимали. Нет также запрета на продажу российских и белорусских овощей на литовском рынке“, – указала ГПВС.
Надо отметить: постановление правительства не разрешает ввоз огурцов из России и Беларуси через ветпосты с этими странами, но не запрещает доставку этой продукции из других стран ЕС.
В Литву такие овощи могут попасть через Польшу и, возможно, Латвию.
Надо помнить, что сама Россия ввела эмбарго на сельскохозяйственную продукцию ЕС.
„Люди должны быть сознательными, смотреть, как выглядит товар, свежий ли. Конечно, торговцы хитрят, опрыскивают овощи водой.
Покупатели должны интересоваться откуда овощи. Если на ящиках и мешках нет страны, надо просить документы“, – сказал Андреявас.
ГПВС ведет расследование в связи с продажей огурцов на Шяуляйском рынке. Торговцу запрещено реализовывать продукцию, поскольку невозможно отследить ее происхождение.
„Расследование продолжается, выясняется происхождение огурцов. ГПВС обратилась в ответственные ведомства в Польше с просьбой разъяснить ситуацию, почему на российской продукции польские оптовики указали, что она украинская.
Этот случай рассматривает и Европейская Комиссия“, – указали представители ГПВС.