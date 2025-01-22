В Литву приходит израильский авиаперевозчик Israir Airlines

Как сообщили в Facebook Литовские аэропорты (ЛА), начало этих рейсов запланировано на 24 апреля.
Новый авиаперевозчик будет перевозить пассажиров два раза в неделю – по воскресеньям и четвергам.
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Весной израильская авиакомпания Israir Airlines запустит прямые рейсы между аэропортами Тель-Авива и Вильнюса.
Как сообщили в Facebook Литовские аэропорты (ЛА), начало этих рейсов запланировано на 24 апреля.
Новый авиаперевозчик будет перевозить пассажиров два раза в неделю – по воскресеньям и четвергам.