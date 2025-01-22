2025.01.22 14:06

В Литву приходит израильский авиаперевозчик Israir Airlines

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Izraelio oro linijos „Israir Airlines“
Izraelio oro linijos „Israir Airlines“
ФОТО: kamilpetran | Shutterstock

Весной израильская авиакомпания Israir Airlines запустит прямые рейсы между аэропортами Тель-Авива и Вильнюса.

Как сообщили в Facebook Литовские аэропорты (ЛА), начало этих рейсов запланировано на 24 апреля.

Новый авиаперевозчик будет перевозить пассажиров два раза в неделю – по воскресеньям и четвергам.

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