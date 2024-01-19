В Литву идет новая авиакомпания

"С 19 апреля 2024 г. появится прямое сообщение Вильнюс-Афины на современном самолете Airbus A320 neo, самолеты в этом направлении будут летать два раза в неделю", – сказал министр.

По его словам, это значит, что сообщение между Литвой и Грецией улучшится, расширится сеть полетов из Литвы.

"До сих пор эта авиакомпания из Литвы не летала. AEGEAN сказал 10-ой авиакомпанией, работающей в Вильнюсском аэропорту. AEGEAN - греческий перевозчик, который в 2023 г. предлагал 180 направлений в 49 странах, 307 маршрутов", – сказал Скуодис.

Самолеты будут летать в Афины до октября.