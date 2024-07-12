В Литве запуск системы по электронной оплате дорожного сбора переносится на полгода

За проект поправки к закону о финансировании программы по содержанию и развитию дорог во втором чтении проголосовали 90 депутатов, 8 воздержались, против не было. Для принятия проекта Сейму придется проголосовать еще раз.
Как утверждают в Минтрансе, в случае переноса даты запуска e-tolling на 1 января 2025 г., не останется никаких положений, связанных с оплатой сбора пользователя дорог, взимание этого сбора стало бы невозможным, а электронная информационная система оплаты дорожного сбора еще не была бы внедрена.
В Литве систему e-tolling планировалось запустить к середине 2024 г., однако к этому времени проект реализовать не удастся.
По оценке как внутренних, так и внешних экспертов, привлеченных ДАДЛ, разработка и внедрение электронной системы оплаты дорожного сбора технически невозможны менее чем за 14 месяцев.
Правительство установило новые размеры сбора за пользование литовскими дорогами, не менявшиеся с 2015 г. Планируется, что после введения правительством новых размеров сбора за пользование литовскими дорогами со следующего года ежегодно будет собираться дополнительно 40 млн евро дорожного сбора, который будет направлен на развитие и содержание магистральных дорог.