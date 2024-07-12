2024.07.12 10:34

В Литве запуск системы по электронной оплате дорожного сбора переносится на полгода

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Министерства транспорта и сообщения
Министерства транспорта и сообщения
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

В четверг Сейм одобрил предложение Министерства транспорта и сообщения о переносе установленной законом даты запуска услуг по электронной оплате дорожного сбора (e-tolling). Ожидается, что система e-tolling будет запущена 1 июля 2025 г., т. е. на полгода позже намеченного.

За проект поправки к закону о финансировании программы по содержанию и развитию дорог во втором чтении проголосовали 90 депутатов, 8 воздержались, против не было. Для принятия проекта Сейму придется проголосовать еще раз.

Как утверждают в Минтрансе, в случае переноса даты запуска e-tolling на 1 января 2025 г., не останется никаких положений, связанных с оплатой сбора пользователя дорог, взимание этого сбора стало бы невозможным, а электронная информационная система оплаты дорожного сбора еще не была бы внедрена.

В Литве систему e-tolling планировалось запустить к середине 2024 г., однако к этому времени проект реализовать не удастся.

По оценке как внутренних, так и внешних экспертов, привлеченных ДАДЛ, разработка и внедрение электронной системы оплаты дорожного сбора технически невозможны менее чем за 14 месяцев.

Правительство установило новые размеры сбора за пользование литовскими дорогами, не менявшиеся с 2015 г. Планируется, что после введения правительством новых размеров сбора за пользование литовскими дорогами со следующего года ежегодно будет собираться дополнительно 40 млн евро дорожного сбора, который будет направлен ​​на развитие и содержание магистральных дорог.

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Delfi
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