В Литве закрываются отделения банков – жителям приходится ездить по 20 км

В регионах закрываются банковские отделения, сейчас некоторым жителям приходится ездить по несколько десятков километров, чтобы попасть в банк. Банки объясняют все просто: люди редко приходят в отделения, поэтому лучше звонить в банк по телефону или вызывать представителя банка на дом. Депутаты парламента думают, не пора ли принять шведский закон, в котором указано, на каком расстоянии от жителей должны находиться банки. Об этом рассказали журналисты телеканала LNK.