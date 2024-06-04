В Литве за неделю подешевело только топливо, остальные энергоносители подорожали

Природный газ в нидерландской торговой точке TTF тенденциозно дорожает с середины марта, за исключением двух недель в этот период – 1-7 апреля и 13-19 мая. В течение девяти недель подорожания средненедельная цена на природный газ в TTF выросла с 26 евро/МВтч в период 11-17 марта до нынешних 32,3 евро/МВтч.

За отчетную неделю, по сравнению с предыдущей неделей, средняя стоимость природного газа в TTF выросла на 4,6 проц. – с 30,9 евро/МВтч до 32,3 евро/МВтч.

По данным ЛАЭ, также уже девять недель подряд растет цена на природный газ в нидерландской торговой точке TTF, а выросшее из-за теплой погоды потребление электроэнергии и сократившаяся выработка ветроэлектростанциями привели к скачку оптовых цен на электроэнергию – в Литве они выросли на 36,9 проц.

Европейские газохранилища в настоящее время заполнены на 70,2 проц., в то время как на прошлой неделе они были заполнены на 68,5 проц., а год назад – на 69,2 проц.

Инчукалнское газохранилище сейчас заполнено примерно на 49,8 проц., на минувшей неделе оно было заполнено примерно на 49,2 проц., а год назад – на 50,4 проц.

Кроме того, в связи с продолжающимися ремонтными работами на судне-хранилище Клайпедского СПГ-терминала потребность Литвы в природном газе по-прежнему удовлетворялась за счет газа из Латвии, Польши и литовских биогазовых заводов.