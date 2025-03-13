В Литве вторую неделю подряд дешевеет топливо

По данным на 10 марта, литр бензина на заправках Литвы стоил в среднем 1,46 евро, а дизельного топлива – 1,57 евро. По данным агентства, такое снижение цен на топливо произошло из-за снижения маржи производителей и цен на нефть, а также укрепления евро по отношению к доллару США.

Средние цены на бензин в странах Балтии и соседних странах за прошедшую неделю снизились на 1,4–4,3 проц., за исключением Латвии – там средняя цена выросла на 0,1 проц.

В Польше литр бензина сейчас стоит в среднем 1,45 евро, а в Эстонии и Латвии – 1,60 евро.

По оценке агентства, среди стран Балтии самый дешевый бензин по-прежнему в Литве, между тем в Эстонии дизельное топливо сейчас на семь центов дешевле, чем у нас.