2025.03.13 15:00

В Литве вторую неделю подряд дешевеет топливо

 
ru.DELFI.lt
ELTA
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Iliustracija
ФОТО: DELFI / Mindaugas Ažušilis

Вторую неделю подряд в Литве фиксируется снижение цен на топливо. По данным Литовского агентства энергетики (ЛАЭ), бензин подешевел на 1,5 проц., а стоимость дизельного топлива снизилась на 1,4 проц.

По данным на 10 марта, литр бензина на заправках Литвы стоил в среднем 1,46 евро, а дизельного топлива – 1,57 евро. По данным агентства, такое снижение цен на топливо произошло из-за снижения маржи производителей и цен на нефть, а также укрепления евро по отношению к доллару США.

Средние цены на бензин в странах Балтии и соседних странах за прошедшую неделю снизились на 1,4–4,3 проц., за исключением Латвии – там средняя цена выросла на 0,1 проц.

В Польше литр бензина сейчас стоит в среднем 1,45 евро, а в Эстонии и Латвии – 1,60 евро.

По оценке агентства, среди стран Балтии самый дешевый бензин по-прежнему в Литве, между тем в Эстонии дизельное топливо сейчас на семь центов дешевле, чем у нас.

При этом средние цены на дизельное топливо во всех сравниваемых странах за неделю снизились на 1,4–4,5 проц., за исключением Латвии, где средняя цена выросла на 0,1 проц.

В Польше литр дизельного топлива стоит в среднем 1,48 евро, что на девять центов дешевле, чем в Литве, Эстонии и Латвии.

По данным агентства, оптовая цена на бензин в Литве в первой половине марта снизилась на шесть центов, а дизельное топливо подешевело на восемь центов.

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