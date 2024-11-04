В Литве вступил в силу запрет на разведение, продажу и показ животных с измененной внешностью

Соответствующие поправки к Закону о благополучии и защите животных Сейм принял в сентябре текущего года.
В принятом законе упоминаются такие ветеринарные процедуры, как „укорачивание ушей, бородок, гребней, клювов, хвостов, повреждение или удаление голосовых связок, рогов, когтей, крыльев, копыт и клыков, выщипывание или иное удаление перьев“.
Исключением может быть кастрация животных или иные процедуры, выполняемые на основании письменного решения ветеринара по состоянию здоровья животного.
Новые положения Закона о благополучии и защите животных не будут распространяться на домашних животных, прошедших ветеринарные процедуры по изменению внешнего вида или физиологических функций до 1 января 2013 года.
Поправки к закону инициировала член Фракции свободы Иева Пакарклите.
Ожидается, что новые положения закона помогут снизить стимулы для заводчиков, продавцов и владельцев жестоко обращаться с животными, отрезая им конечности.
12 сентября этого года 80 членов Сейма проголосовали за поправки в Закон о благополучии и защите, 13 были против, 15 депутатов воздержались.