В Литве вступил в силу запрет на разведение, продажу и показ животных с измененной внешностью

Соответствующие поправки к Закону о благополучии и защите животных Сейм принял в сентябре текущего года.

В принятом законе упоминаются такие ветеринарные процедуры, как „укорачивание ушей, бородок, гребней, клювов, хвостов, повреждение или удаление голосовых связок, рогов, когтей, крыльев, копыт и клыков, выщипывание или иное удаление перьев“.

Исключением может быть кастрация животных или иные процедуры, выполняемые на основании письменного решения ветеринара по состоянию здоровья животного.