2024.11.04 11:30

В Литве вступил в силу запрет на разведение, продажу и показ животных с измененной внешностью

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Prancūzų buldogas, šuo
Prancūzų buldogas, šuo
ФОТО: Shutterstock

В пятницу, 1 ноября, в силу вступил запрет на разведение, продажу или иную передачу, показ животных, прошедших ветеринарные процедуры по изменению внешнего вида или физиологических функций.

Соответствующие поправки к Закону о благополучии и защите животных Сейм принял в сентябре текущего года.

В принятом законе упоминаются такие ветеринарные процедуры, как „укорачивание ушей, бородок, гребней, клювов, хвостов, повреждение или удаление голосовых связок, рогов, когтей, крыльев, копыт и клыков, выщипывание или иное удаление перьев“.

Исключением может быть кастрация животных или иные процедуры, выполняемые на основании письменного решения ветеринара по состоянию здоровья животного.

Новые положения Закона о благополучии и защите животных не будут распространяться на домашних животных, прошедших ветеринарные процедуры по изменению внешнего вида или физиологических функций до 1 января 2013 года.

Поправки к закону инициировала член Фракции свободы Иева Пакарклите.

Ожидается, что новые положения закона помогут снизить стимулы для заводчиков, продавцов и владельцев жестоко обращаться с животными, отрезая им конечности.

12 сентября этого года 80 членов Сейма проголосовали за поправки в Закон о благополучии и защите, 13 были против, 15 депутатов воздержались.

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