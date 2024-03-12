В Литве в январе дефицит внешней торговли составил 263,4 млн евро

За год (январь 2024 г., по сравнению с январем 2023 г.) экспорт сократился на 6,6 проц., импорт – на 11,6 проц. На снижения экспорта повлиял сократившийся экспорт наземных транспортных средств (29,2 проц.), машин и механического оборудования, их частей (25,3 проц.), пластиков и изделий из них (18,1 проц.).

Экспорт товаров без учета минеральных продуктов увеличился на 4,6 проц., импорт – сократился на 1,7 проц. Экспорт товаров литовского происхождения увеличился на 14 проц., без учета минеральных продуктов – на 13,9 проц.

За месяц (январь 2024 г., по сравнению с январем 2023 г.) экспорт увеличился на 7,5 проц., импорт – на 5,8 проц. На увеличение экспорта повлиял рост экспорта минерального топлива, минеральных масел и продуктов их дистилляции (26,2 проц.), хлебных злаков (36,2 проц.), пластиков и изделий из них (28,9 проц.).

Снижение импорта обусловлено уменьшившимся импортом минерального топлива, минеральных масел и продуктов их дистилляции (19,6 проц.), машин и механического оборудования, их частей (22,8 проц.), удобрений (63,8 проц.). Экспорт товаров без учета минеральных продуктов за год сократился на 8,7 проц., импорт – на 9,4 проц. Экспорт товаров литовского происхождения сократился на 2,1 проц., без учета минеральных продуктов – 2,9 проц.

В январе 2024 г. Литва больше всего экспортировала в Латвию (10,3 проц.), Польшу (9,7 проц.), Германию (8,3 проц.), а импортировала – из Польши (12,8 проц.), Германии (11,6 проц.), Латвии (8,9 проц.). Товаров литовского происхождения больше всего экспортировано в Германию (9,8 проц.), Польшу (9,4 проц.), Нидерланды (8,3 проц.), Латвию (6,7 проц.) и США (6,6 проц.).