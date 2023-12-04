В Литве в третьем квартале разрыв в заработной плате между регионами - 365,8 евро

Средняя месячная нетто-зарплата (после вычета налогов) в столичном регионе составила 1 365,2 евро и, по сравнению со вторым кварталом 2023 г., сократилась на 0,1%, в регионе центральной и западной Литвы она составляла 1 160,5 евро и была на 1,5% выше.
Средняя месячная брутто-зарплата в стране за четверть увеличилась во всех уездах – с 0,5% в Клайпедском до 3,4% в Паневежском уезде, кроме Вильнюсского уезда, где она снизилась на 0,1%.
Самую высокую брутто-зарплату – 2 218,1 евро – получали работники предприятий, учреждений и организаций Вильнюсского уезда. Самую низкую – 1 623,8 евро – работники Утенского уезда.
На изменение заработной платы повлияли увеличение масштаба работ, сезонные колебания и другие причины.
В столичном регионе средняя численность работников за четверть увеличилась на 0,1%, в регионе центральной и западной Литвы – сократилась на 0,2%. За год средняя численность работников в столичном регионе увеличилась на 2,9%, в регионе центральной и западной Литвы – 0,2%.
За четверть средняя численность работников сократилась в 29 самоуправлениях, больше всего –в Кретингском (3,2%), меньше всего – в Кельмеском районном и Плунгеском районном (по 0,1%). В 27 самоуправлениях средняя численность работников увеличилась с 0,1 до 17,9%, в Клайпедском районном, Пакруойском районном, Пагегяйском и Висагинском самоуправлениях – не изменилась.
За год средняя численность работников сократилось во многих (36) самоуправлениях – с 0,5% (в Ретавском) до 17,1% (в Кайшядорском районном), в 21 самоуправлении средняя численность работников увеличилась с 0,1% (в Пренайском районном) до 13% (в Юрбаркском районном), в Паневежском городском, Аникщяйском районном и Ширвинтском районном самоуправлениях – не изменилась.