В Литве в прошлом месяце товарооборот предприятий розничной торговли вырос на 0,3%

По предварительным данным, товарооборот предприятий розничной торговли (без НДС) в декабре 2023 г. составил 1 млрд 747 млрд евро в ценах того периода и по сравнению с ноябрем того же года в сопоставимых ценах он вырос на 0,3%.

За месяц, после исключения сезонных и календарных эффектов, товарооборот предприятий по торговле продовольственными товарами, в сопоставимых ценах, снизился на 1,1%, товарооборот предприятий по торговле непродовольственными товарами вырос на 1,7%, а товарооборот предприятий по торговле автомобильным топливом снизился на 0,4%.

В декабре 2023 г., по сравнению с декабрем 2022 г., после исключения сезонных и календарных эффектов, товарооборот предприятий розничной торговли (без НДС) вырос на 2,8% в сопоставимых ценах.