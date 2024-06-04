В Литве в мае средняя корзина самых дешевых продуктов питания подешевела на 1,7%

В мае первое место в рейтинге самой низкой стоимости корзины продуктов питания, как обычно, занимает торговая сеть Maxima, снизившая стоимость корзины на 2,30 евро.
Самое значительное изменение в рейтинге – интернет-магазин Barbora (корзина подешевела на 2,93 евро), сдвинувший со второго на третье место торговую сеть Lidl (подешевела на 1,04 евро).
Четвертое место занимает торговая сеть Norfa, где корзина подорожала на 0,23 евро, пятое место – Rimi (корзина подешевела на 7,41 евро), на шестое место опустился E-Rimi (подорожание на 1,35 евро).
Последние места – седьмое и восьмое делят торговая сеть Iki (подорожание на 2,29 евро) и ее интернет-магазин LastMile (подорожание на 1,08 евро).
По данным Pricer.lt, разница между самой дешевой корзиной (Maxima) и самой дорогой (LastMile) составляет 23,04 евро (43,2 проц.).
Из отслеживаемых порталом 52 товаров в мае подорожали 14, подешевели 37, цена на один товар не изменилась. Больше всего подорожал самый дешевый рис, самый дешевый томатный сок, картофель, самые дешевые помидоры, самый дешевый черный шоколад, черный шоколад Karūna. Цена на чай Lipton не изменилась.
Больше всего подешевели 22 товара, среди которых – самый дешевый йогурт, подсолнечное масло, самый дешевый молотый кофе, самое дешевое филе хека, самый дешевый черный хлеб, самое дешевое филе селедки в растительном масле, самая дешевая водка, самый дешевый рассыпной черный чай, макароны Pasaka, самый дешевый ферментированный сыр, самая дешевая сметана.
Цены фиксировались 25 мая в торговых центрах Литвы Maxima, Iki, Norfa, Rimi, Lidl, интернет-магазинах Barbora и E-Rimi.lt.