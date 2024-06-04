В Литве в мае средняя корзина самых дешевых продуктов питания подешевела на 1,7%

В мае первое место в рейтинге самой низкой стоимости корзины продуктов питания, как обычно, занимает торговая сеть Maxima, снизившая стоимость корзины на 2,30 евро.

Самое значительное изменение в рейтинге – интернет-магазин Barbora (корзина подешевела на 2,93 евро), сдвинувший со второго на третье место торговую сеть Lidl (подешевела на 1,04 евро).

Четвертое место занимает торговая сеть Norfa, где корзина подорожала на 0,23 евро, пятое место – Rimi (корзина подешевела на 7,41 евро), на шестое место опустился E-Rimi (подорожание на 1,35 евро).

Последние места – седьмое и восьмое делят торговая сеть Iki (подорожание на 2,29 евро) и ее интернет-магазин LastMile (подорожание на 1,08 евро).