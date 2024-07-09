В Литве в июне подорожала средняя корзина самых дешевых продуктов питания

Как указывает Pricer.lt, в рейтинге стоимости корзины самых дешевых продуктов питания первое место в прошлом месяце сохранила торговая сеть Maxima, где корзина подорожала на 4,58 евро. Второе место, как и в мае, занимала Barbora (подорожание корзины на 4,07 евро), третье место в этот раз занимает торговая сеть Norfa (подешевение на 1,99 евро). Четвертое и пятое место в рейтинговой таблице занимают E-Rimi (подорожание на 0,75 евро) и Rimi (подорожание на 0,39 евро). Торговая сеть Lidl, занимавшая в мае третье место, снизив стоимость корзины на 1,32 евро, опустилась на шестое место. Последние – седьмое и восьмое – места в рейтинговой таблице в июне занимают торговая сеть Iki (подешевение на 1,32 евро) и ее интернет-магазин Last Mile (подешевение на 0,29 евро).
Разница между самой дешевой Maxima и самой дешевой корзиной Last Mile составляет 18,18 евро (31,4 проц.).
Из 52 отслеживаемых Pricer товаров в июне подорожали 15, подешевели 37.
Наиболее значительно (на 10 и более проц.) подорожали 6 из 52 отслеживаемых. Больше всего подорожал картофель, самый дешевый рис, самый дешевый томатный сок, самые дешевые яблоки, самый дешевый черный шоколад, черный шоколад Karūna.
Подешевели 37 товаров, наиболее значительно (на 10 и более проц.) – 20: самый дешевый молотый кофе, самый дешевый рассыпчатый черный чай, подсолнечное масло, сахар Panevėžio Plius, самый дешевый йогурт, самый дешевый черный хлеб, самое дешевое филе хека, самое дешевое филе сельди в растительном масле, самая дешевая водка, самые дешевые овсяные хлопья, самая дешевая копченая свиная корейка, макароны Pasaka, самый дешевый ферментированный сыр, самый дешевый сахар.