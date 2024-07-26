В Литве в июне оборот предприятий розничной торговли сократился на 1,7%

За месяц, после исключения сезонных и календарных эффектов, оборот предприятий по продаже продовольственных товаров, в сопоставимых ценах, снизился на 4 проц., непродовольственных товаров – снизился на 1,1 проц., оборот компаний по продаже автомобильного топлива вырос на 0,6 проц.
В июне 2024 г. по сравнению с июнем 2023 г., после исключения сезонных и календарных эффектов, оборот предприятий розничной торговли (без учета НДС), в сопоставимых ценах, увеличился на 3,1 проц. Оборот предприятий по продаже продовольственных товаров, в сопоставимых ценах, увеличился на 1 проц., непродовольственных товаров – увеличился на 3 проц., а оборот предприятий по продаже автомобильного топлива – на 6,5 процента.
За январь-июнь 2024 г., по сравнению с январем-июнем 2023 г., после исключения сезонных и календарных эффектов, розничная торговля выросла на 3,3 проц.
Оборот предприятий общественного питания и напитков (без НДС), по состоянию на июнь 2024 г., составил 143 млн евро в ценах того периода и, по сравнению с маем 2024 г., после исключения сезонных и календарных эффектов, в сопоставимых ценах он сократился на 0,4 проц.
В июне 2024 г., по сравнению с июнем 2023 г., после исключения сезонных и календарных эффектов, оборот предприятий общественного питания и напитков сократился на 7,7 проц. в сопоставимых ценах.