2024.05.10 11:57

В Литве в апреле годовая инфляция составила 0,4%

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Asociatyvioji nuotrauka
Asociatyvioji nuotrauka
ФОТО: Shutterstock

Среднегодовая инфляция, рассчитанная по методологически гармонизированному с другими странами-членами Евросоюза индексу потребительских цен (ГИПЦ), в апреле 2024 г. составила 3,8%, сообщает Государственное агентство данных.

Среднегодовая инфляция, рассчитанная по индексу потребительских цен (ИПЦ), составила 3,7 проц.

Годовая (апрель 2024 г. по сравнению с апрелем 2023 г.) инфляция составляла 0,4 проц., а инфляция, рассчитанная по ИПЦ – 0,1 проц.

На годовую инфляцию, рассчитанную по ГИПЦ, в основном повлиял рост цен на фармацевтические изделия, услуги общепита, табачные изделия, автомобили, техосмотр и ремонт личных транспортных средств, горюче-смазочные материалы, а также снижение цен на электроэнергию, твердое топливо, теплоэнергию и газ.

Колебание цен на потребительские товары и услуги в апреле 2024 г., по сравнению с мартом, составило 0,3 проц., рассчитанное по ИПЦ составило 0,1 проц.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии