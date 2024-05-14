В Литве уточнены правила социального обеспечения для удаленной работы в ЕС

Однако практика государств-членов ЕС различается, когда речь заходит об уплате взносов на социальное обеспечение. Министр социального обеспечения и труда Моника Навицкене подписала общее соглашение ЕС о социальном обеспечении надомников, работающих за рубежом.
Цель соглашения, которое вступит в силу 1 мая 2024 г., - установить основные принципы и облегчить применение правовых процедур для дистанционных работников в ситуациях, затрагивающих несколько государств-членов.
Соглашение предусматривает, что надомник, работающий удаленно в другом государстве-члене ЕС, сможет сохранить социальное обеспечение в государстве-члене, где зарегистрирован офис или место ведения бизнеса его работодателя, при условии, что дистанционная работа в государстве проживания составляет менее 50 % от общего рабочего времени.
Ожидается, что административная нагрузка на компетентные органы будет снижена за счет упрощения выдачи свидетельств о работе для дистанционных работников.
Соглашение применяется только в том случае, если оба заинтересованных государства-члена подписали такое соглашение. К соглашению присоединились Австрия, Бельгия, Германия, Испания, Италия, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Польша, Португалия, Словения, Словакия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская Республика, Швейцария, Швеция.