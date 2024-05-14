В Литве уточнены правила социального обеспечения для удаленной работы в ЕС

Однако практика государств-членов ЕС различается, когда речь заходит об уплате взносов на социальное обеспечение. Министр социального обеспечения и труда Моника Навицкене подписала общее соглашение ЕС о социальном обеспечении надомников, работающих за рубежом.

Цель соглашения, которое вступит в силу 1 мая 2024 г., - установить основные принципы и облегчить применение правовых процедур для дистанционных работников в ситуациях, затрагивающих несколько государств-членов.