2024.05.14 08:51

В Литве уточнены правила социального обеспечения для удаленной работы в ЕС

 
ru.DELFI.lt
Nuotolinis darbas
Nuotolinis darbas
ФОТО: Shutterstock

Пандемия COVID-19 привела к значительному увеличению числа людей, работающих удаленно и проживающих в государстве-члене ЕС, не являющемся местом их обычной работы. Даже после окончания пандемии дистанционная работа остается популярной, отмечает Министерство Социального обеспечения и труда.

Однако практика государств-членов ЕС различается, когда речь заходит об уплате взносов на социальное обеспечение. Министр социального обеспечения и труда Моника Навицкене подписала общее соглашение ЕС о социальном обеспечении надомников, работающих за рубежом.

Цель соглашения, которое вступит в силу 1 мая 2024 г., - установить основные принципы и облегчить применение правовых процедур для дистанционных работников в ситуациях, затрагивающих несколько государств-членов.

Соглашение предусматривает, что надомник, работающий удаленно в другом государстве-члене ЕС, сможет сохранить социальное обеспечение в государстве-члене, где зарегистрирован офис или место ведения бизнеса его работодателя, при условии, что дистанционная работа в государстве проживания составляет менее 50 % от общего рабочего времени.

Ожидается, что административная нагрузка на компетентные органы будет снижена за счет упрощения выдачи свидетельств о работе для дистанционных работников.

Соглашение применяется только в том случае, если оба заинтересованных государства-члена подписали такое соглашение. К соглашению присоединились Австрия, Бельгия, Германия, Испания, Италия, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Польша, Португалия, Словения, Словакия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская Республика, Швейцария, Швеция.

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