В Литве товарооборот предприятий розничной торговли в ноябре вырос на 0,5%

По предварительным данным, товарооборот предприятий розничной торговли (без НДС) в ноябре 2023 г. составил 1 млрд 557 млн евро в ценах того времени и по сравнению с октябрем 2023 г. , после устранения сезонных и календарных эффектов, увеличился на 0,5% в сопоставимых ценах.
За месяц, после устранения сезонных и календарных эффектов, товарооборот предприятий, занимающихся торговлей продовольственными товарами, в сопоставимых ценах увеличился на 0,1%, а товарооборот предприятий, занимающихся торговлей непродовольственными товарами, снизился на 0,5%, товарооборот предприятий, занимающихся розничной торговлей автомобильным топливом, увеличился на 2,9%.
В ноябре 2023 г., по сравнению с ноябрем 2022 г., после устранения сезонных и календарных эффектов, товарооборот предприятий розничной торговли (без учета НДС) увеличился на 0,1% в сопоставимых ценах.
В сопоставимых ценах товарооборот предприятий, занимающихся торговлей продовольственными товарами, снизился на 0,4%, непродовольственными товарами увеличился на 2,1%, а товарооборот предприятий, занимающихся розничной торговлей автомобильным топливом, снизился на 2,9%.
Товарооборот предприятий общественного питания и напитков (без НДС) в ноябре 2023 г. составил 116,9 млн евро в ценах того времени и по сравнению с октябрем 2023 г. после устранения сезонных и календарных эффектов, снизился на 0,1% в сопоставимых ценах.
В ноябре 2023 г. по сравнению с ноябрем 2022 г., после устранения сезонных и календарных эффектов, товарооборот предприятий общественного питания и напитков увеличился на 0,8% в сопоставимых ценах.