В Литве топливо продолжает дешеветь

По данным агентства, с середины июля средняя цена на бензин в стране снизилась на 4 проц., дизельного топлива – на 4,9 проц. По итогам 26 августа, дизельное топливо в Литве стоило в среднем 1,39 евро/л, а бензин – в среднем 1,44 евро/л.
В настоящее время бензин в Литве на 0,04 евро/л дешевле, чем в Польше, а стоимость дизельного топлива на 0,09 евро/л ниже, чем в соседней стране. В настоящее время бензин и дизельное топливо в Польше стоят в среднем 1,48 евро/л.
По данным ЛАЭ, снижение цен на топливо наблюдается и в других странах Евросоюза.
За неделю средние цены на топливо снизились почти во всех сравниваемых странах Балтии и соседних странах, за исключением Эстонии. Цена на топливо в этой стране не изменилась.
Как сообщает ЛАЭ, средние цены на бензин в Эстонии и Латвии на данный момент составляют 1,67 евро/л и 1,60 евро/л соответственно, а дизельное топливо стоит 1,50 евро/л и 1,54 евро/л соответственно.
По данным агентства, цены на топливо в странах Евросоюза снижались пятую неделю подряд: дизельное топливо и бензин за неделю подешевели на 1,2 проц. По сравнению со средними ценами на топливо в других странах ЕС, средняя стоимость бензина в Литве ниже на 14,3 проц., а дизельного топлива – на 10,8 проц.